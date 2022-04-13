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Cebinizde servet yatıyor olabilir! Kasiyerlik yaparken fark etti! 50 TL’nin sağ üst köşesinde…

Hatalı basım 50 TL haberlerine bir yenisi daha eklendi. Rize'de müşterinin verdiği 50'TL'de sıfır olmadığını fark eden İslam Sancaktutan isimli işletme sahibi hatalı basım sıfırı olmayan 50 TL'ye 75 bin TL fiyat biçiyor.

Ekleme: 13.04.2022 - 10:38 Güncelleme: 13.04.2022 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Cebinizde servet yatıyor olabilir! Kasiyerlik yaparken fark etti! 50 TL’nin sağ üst köşesinde…
Rize'de bir fast-food zincirinde çalışan Sancaktutan, müşterinin hesabı ödemesinin ardından parada bir eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Sancaktutan, parayı bir süre inceledi.

Cebinizde servet yatıyor olabilir! Kasiyerlik yaparken fark etti! 50 TL’nin sağ üst köşesinde…

Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü belirten Sancaktutan, parayı satmayı düşünmediğini söyledi. Eğer teklif olursa 75 bin TL'nin altında parayı satmayacağını söyleyen Sancaktutan, yüksek teklifleri değerlendirebileceklerini belirtti.

Cebinizde servet yatıyor olabilir! Kasiyerlik yaparken fark etti! 50 TL’nin sağ üst köşesinde…

İki gün önce olayı yaşadıklarını söyleyen İslam Sancaktutan, 'Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını fark ettim. Sahte mi diye kontrol ettim.

Cebinizde servet yatıyor olabilir! Kasiyerlik yaparken fark etti! 50 TL’nin sağ üst köşesinde…

Müdürümüze konuyu bildirdim. Sıfırı olmayan 50 TL haberlerini görmüştüm. Bu konuda biraz araştırma yaptım. Koleksiyon olarak saklıyoruz. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz.

Cebinizde servet yatıyor olabilir! Kasiyerlik yaparken fark etti! 50 TL’nin sağ üst köşesinde…

En son sıfırı olmayan paraya 75 bin TL istenmişti galiba. Ondan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyoruz. Ondan daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Bizim için ilginç bir anı oldu. Şaşkınız şuan' dedi
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