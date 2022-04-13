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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İstihdam desteğinin detayları belli oldu

İstihdam desteği verilecek işbaşı eğitim programları kapsamında, işverenlerin en az 5 sigortalı çalışana sahip olması, programa katılanların en az yüzde 70'ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdam etme taahhüdünde bulunması gerekecek - Bu programlara katılmak isteyenlerde ise İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak gibi şartlar aranacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İstihdam desteğinin detayları belli oldu
Ekleme: 13.04.2022 - 14:12 Güncelleme: 13.04.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İstihdam desteğinin detayları belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteği verilecek işbaşı eğitim programlarında işverenlerin, en az 5 sigortalı çalışana sahip olması, katılımcıların en az yüzde 70'inin 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdamını taahhüt etmesi gerekecek.

Başkan Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, işbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının karşılayacağını, böylece bu kapsamda işe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturulacağını duyurdu.

İstihdam desteğinin verileceği işbaşı eğitim programlarının nasıl yürütüleceğine ilişkin detaylar belli oldu. Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) alınan bilgiye göre, işbaşı eğitim programı, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenleniyor.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN İŞVEREN VE KATILIMCILARDA ARANAN ŞARTLAR
İşbaşı eğitim programına katılmak isteyenlerde, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programa başladığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde sigortalı olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartları aranıyor.

İşbaşı eğitim programında işverenlerin karşılaması beklenen şartlar ise en az 5 sigortalı çalışana sahip olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, katılımcıların en az yüzde 70'inin 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdamını taahhüt etmek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İstihdam desteğinin detayları belli oldu
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