Valizlerden dolar ve euro fışkırdı!

Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Fevzi Mahallesi'nde oturan İ.C., çiftliğini 25 milyon liraya satışa çıkarıp bir süre önce internet sitesine ilan verdi. Kendilerini Fransız iş adamı olarak tanıtan 3 şüpheli ise alıcı olduklarını belirterek İ.C. ile iletişime geçti. Bir süre internet üzerinden görüşüp İ.C.'nin güvenini kazanan şüpheliler, Türkiye'ye kısıtlı döviz getirdiklerini öne sürerek ondan borç isteyerek, bir süre sonra yurda getirecekleri dövizlerle çiftlik parasını ödeyeceklerini söyledi. İ.C., bankadan çektiği 60 bin 950 doları Eskişehir'de buluştuğu 3 kişiye teslim etti. Bir süre sonra şüphelilerden haber alamayınca dolandırıldığını anlayan İ.C. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüpheliler Kamerun uyruklu Guy Djeutha ve Bertrand Nzali ile Uganda uyruklu Rebecca K.'yi İstanbul'da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise şifreli çelik kasalar ve valizlerin içerisine gizlenmiş 60 bin adet sahte 100 ABD doları, 2 bin 500 adet 200 euro, 2019 yılında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) basımının durdurulmasına karar verdiği 3 bin adet sahte 500 euro, 500 adet 200 liralık sahte banknot ile bunların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ele geçirildi.İKİSİ TUTUKLANDIEskişehir'e getirilen 3 şüpheliden Uganda uyruklu Rebecca K., ifadesinin ardından serbest bırakılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer şüpheliler Guy Djeutha ve Bertrand Nzali ise işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.SAHTE PARALARI YIKAYIP ÜTÜLEMİŞLERTutuklanan şüphelilerden Guy Djeutha, olayla ilgisi bulunmadığını ve paraların da sahte olduğunu bilmediğini savundu. Bertrand Nzali'nin evde paraları kovada yıkayıp ütülediğini gördüğünü anlatan Guy Djeutha, “Onunla 1 ay önce tanışık, Türkçe bildiğim için çiftlik satışıyla ilgili görüşmelerinde, ona tercümanlık yaptım. Çiftlik sahipleri İstanbul'a geldiğinde buluştuk. Bertrand, gösterdiği 100 dolarlık banknotları bir kova içine koyup üstüne bir madde döktü. Paraları yıkayıp ütüledi. Ben paraların sahte olduğunu bilmiyordum” dediği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.