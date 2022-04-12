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Kuyumculardan 'altın' tahmini: 'Önce düşecek sonra hızla yükselecek'

Altın fiyatlarındaki tahmin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bir ara 1050 TL bandına çıkan altın fiyatları sert bir düşüş yaşamıştı. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını hareketlenmişti. Bununla beraber altın fiyatları için tahmin geldi. Kuyumcular altın fiyatlarının mayıs ayı itibarıyla önce düşeceğini daha sonra fiyatların hızla yükseleceğini öngördü.

Ekleme: 12.04.2022 - 18:25 Güncelleme: 12.04.2022 - 18:32 / Editör: Ozge Selin
Kuyumculardan 'altın' tahmini: 'Önce düşecek sonra hızla yükselecek'
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve tüm dünyada enflasyona dair yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkisini devam ettiriyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?' sorularını araştırıyor. Kuyumculardan altın fiyatlarına yönelik yeni tahmin geldi.

Kentte kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, 'ABD'nin resesyona girmesi beklentisi yükseldi. Bu durum ise altın fiyatlarının yeniden yükseleceği beklentilerini arttırıyor. Kısa vadeli düşüş trendi sonrası altın hızla yükselişe geçecek' ifadelerini kullandı. Altında kar satışlarına aldanılmaması gerektiğini de aktaran Durukan, 'Küçük düşüşlere aldanmayın. Mayıs ayında belki bir düşüş yaşayacağız. Yeniden de yükseliş trendi başlayacak. Altın çok kıymetli bir ürün haline gelecek. Bugün 1 liraya aldığınız altın, bir sonraki yıl iki lira olacak 'diye konuştu.

'KÜÇÜK YATIRIMCI ALTININA SAHİP OLSUN'

Küçük yatırımcının elinde bulunan altınına sahip çıkması gerektiğini anlatan Durukan, 'Altınlarınıza sahip çıkın, para baronları altınlarınızı almasın. ABD ciddi sıkıntı içerisinde, 7 yıl önce aldığı kararlar üzerine yeni kararlar alacak. ABD Doları 'Balon' olabilir. Yatırımcı bu duruma çok dikkat etmeli. Dolarlar elde kalabilir. Dünya genelinde üretime dayalı sıkıntı var. Belki düğünlerde çeyrek altın takmak dahi sıkıntı olacak. Altın dünya üzerinde çok kıymetli bir maden olarak karşımıza çıkacak' öngörüsünde bulundu.
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