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Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı

Bir bakteri nedeniyle her sene pembe rengine bürünen göl, bu sene kahverengi oldu. İçindeki fosfor ve azotun yükselmesiyle gölün tekrar pembeleşeceği belirtildi.

Ekleme: 12.04.2022 - 11:41 Güncelleme: 12.04.2022 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı
Farklı renkte olması nedeniyle Küçük Göl, her yıl turistlerin dikkatini çekiyor.

Tuz Gölü'nün kuzeybatısındaki allı turnaların yaşam alanı olan Düden Gölü'nün komşusu Küçük Göl, her yıl renk değiştirmeye devam ediyor.

Göl, sudaki azalmanın beraberinde bakterilerin artmasıyla pembe rengini alıyor.

Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı

'Hava sıcaklığı, organizmaların artmasına neden oldu'
Göldeki azot ve fosfor miktarının artmasıyla mikroorganizmalarda da artış yaşandığını ifade eden Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Akköz, 'Deniz ve göllerde yaşayan alg ve siyanobakteri dediğimiz canlılar var. Bu canlıların büyük bir çoğunluğu mikroskobik gözle görülmeyen canlılar. Bu canlılar, aşırı çoğaldıkları zaman görünür hale geliyorlar. Küçük Göl'deki rengi meydana getiren siyanobakteri dediğimiz canlıların bir familyasıdır. Nostocales familyasına ait nodularia isimli üyesidir. Bu canlılar, belli dönemlerde sudaki azot ve fosfor girdisi yükselirse, ortam sıcaklığı ve suyun sıcaklığındaki değişiklikler bu tür organizmaların çoğalmasına neden olur. Bu çoğalma sonucunda da suyun renginde değişiklik meydana getiriyor. Bu göldeki renk değişiminde kahverengi ve sarı tonları var. Bu da nodularianın aşırı çoğalmasından dolayı suyun rengini bu hale dönüştürüyor.' dedi.

Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı

'Mevsimsel olarak değerlendirebiliriz'
Gölde oluşan rengin mevsimsel olduğunu kaydeden Akköz, şöyle devam etti:

'Organizmaların su içerisinde aşırı çoğalmasından dolayı bu gibi renk değişimlerini görebiliyoruz. Bu uzun bir süre devam ederse suyun üzerinde kalın bir tabaka da oluşturabiliyor. Böylelikle suyun tabanına güneş ışığının geçişine de engel olurlar. Oradaki canlılar da fotosentez yapamaz hale gelirler. Sudaki oksijen azalmasına da sebep olur. Ancak bu görüntüleri mevsimsel olarak değerlendirebiliriz. Mevsim sıcaklıklarındaki değişiklikler nedeniyle de gerçekleşebiliyor. Bölgede hayvan otlatan kişilerin de bu suyu hayvanları için bir süre kullanmamasında da yarar var.'
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