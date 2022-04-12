CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin usulsüz ihalesini gündeme getiren Gazeteci Ergün Poyraz öldüresiye dövüldü!

Kuşadası Belediyesi'nin mıcır ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunan gazeteciyazar Ergün Poyraz'ın üç kişi tarafından darp edildiği ortaya çıktı.HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYORHükümet muhalifi tavrıyla bilinen Ergün Poyraz'ın CHP'li belediyenin usulsüzlüğünü gündeme getirmesinin ardından öldürüsiye dövülmesi sonrası hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın faili veya azmettiricilerinin ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi olan Tuna Bagı ve Zana Bagı isimli kardeşler olduğu ifade ediliyor. Söz konusu şirketin Kuşadası Belediyesi'nden mıcır ihalesi aldığı öğrenildi.PKK KCK BAĞLANTISITuna Bagı ve Zana Bagı'nın PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?Güvenlik güçlerinin; 11 Nisan Pazartesi günü saat 19.20 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde Hürriyet Caddesi No:2 Kuşadası adresinde kavga olduğunun bildirilmesi olay yerine gittiği öğrenildi.Olay yerinde Ergün Poyraz'ın yüzünden yaralı olduğu, Poyraz'ın ambulans ile Söke Hastanesi ne sevk edildiği bildirildi.ŞÜPHELİLER, ERGÜN POYRAZI ARACINA ÇARPMA BAHANESİYLE ARADILARTanık Gökhan G. ve Ergün Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz'ın alınan beyanlarında, Ergün Poyraz'ın ikametinde otururken 0552845xxxx nolu telefonun, Ergün Poyraz'ı aradığı ve aracına çarpma bahanesi ile Ergun Poyraz'ı caddeye çağırdıkları öğrenildi.Beyaz renkli araçla gelen kimlikleri henüz tespit edilemeyen üç şahsın Ergun Poyraz'ı darp ederek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.Ergün Poyraz'ın alınan doktor raporunda hayati tehlikesinin olduğu ve cerrahi yoğun bakıma yatışının yapıldığı öğrenildi. Olay yerinde kamera sistemine rastlanıldığı ifade edildi.ŞÜPHELİ ARAÇ ZTB İNŞAAT FİRMASINA AİTŞüpheli aracın 35 xx xxxx plaka sayılı F. marka araç olduğu, aracın ZTB İnşaat Taahhüt Nakliyat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması yönünde tahkikata başlanıldığı ifade edildi.ERGUN POYRAZ'I ARAYAN GSM HATTI ZTB İNŞAAT FİRMASINA ADINA KAYITLIErgun Poyraz'ı arayan GSM hattının ZTP inşaat firmasına kayıtlı GSM hattı ile irtibatlı olduğu öğrenildi.35 XX XXXX plaka sayılı aracın ZTB inşaat firmasına kayıtlı olduğu, inşaat firmasının Turan Bagı ve Zana Bagı isimli kardeşlere ait olduğu ve söz konusu kişilerin PKK/KCK terör örgütüne müzahir olduklarına dair geçmiş tarihli ilişik kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.ZTB inşaat firmasının Kuşadası Belediyesi'nden mıcır ihalesi aldıkları, bu ihalelerin usulsüz olduğu şeklinde yerel haber sitelerinde zaman zaman haberlerin yer aldığı, aynı konu ile ilgili Ergün Poyraz'ın Kuşadası Belediyesi'ne Bilgi Edinme Başvuru Formu (dilekçe) verdiği öğrenildi. Olayın faili veya azmettiricilerinin Turan Bagı ve Zana Bagı isimli kardeşler olduğu düşünülüyor.GÖZALTINA ALINDILARZBT inşaat şirketinin sahibi Turan Bagı, Zana Bagı ile şöför Vural Çelik yakalanarak, gözaltına alındı.CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANINDAN TEHDİTLER ALMIŞPoyraz, Kuşadası Belediyesi'ne 'Bilgi Edinme Yasası'na dayanarak bir ihale konusunda dilekçe verdiğini belirtmişti. Poyraz, ihalenin sonucunda söz konusu işin yapılmamış olduğunu, olayı bu yüzden takip ettiğini aktarmıştı.Poyraz'ın geçtiğimiz günlerde CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından tehditler aldığını bildirdiği de öğrenildi.750 BİN TONLUK MICIR İHALESİAydın'ın Kuşadası ilçesinde CHP'li belediye tek kalemde 750 bin tonluk mıcır ihalesine çıktığı gündeme gelmişti.İhaleyi 13 milyon liraya alan inşaat firması 2 ay geçmesine rağmen tek bir çivi bile çakmamış Tek bir mıcır tanesi bile belediyeye teslim edilmemesine rağmen belediyeden inşaat firmasına ödeme yapıldığı iddiası da tepkilere sebep olmuştu. İzmir'de bile yılda 2 milyon ton mıcır kullanılırken Kuşadası'nda 750 bin ton mıcırın nerede kullanılacağı da merak konusu olmuştu.HDP BAĞLANTISI TESADÜF MÜİlçede Zana ve Turan Bagı kardeşlere ait ZTB İnşaat'ın görevinden alınan Iğdır'ın HDP'li eski Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un Kuşadasıİnşaatın, görevinden alınan Iğdır ın HDP li eski Belediye Başkanı Yaşar Akkuş un Kuşadası Belediyesi'ni 18 Temmuz 2019'daki ziyareti sonrasında kazandığı ihaleler gündem olurken, bu ihalelerle ilgili 'Tesadüf mü?' yorumları yapıldı.2019'a kadar belediyeden 2 ihale karşılığında 1 milyon 170 bin 250 liralık iş yapabilen ZTB'nin Iğdır eski Belediye Başkanı HDP'li Hasan Akkuş'un Kuşadası Belediyesi'ni ziyaretinden sonra aldığı ihalelerin tırmanışa geçmesi 'Tesadüf mü?' sorusunu gündeme getirdi.O ziyaretin bugüne kadar ZTB ve kardeş kuruluşu Maray Madencilik İnşaat Ltd. Şti'nin Kuşadası Belediyesi'ne ihale sonucu yaptığı işlerin toplamının 29 milyon 999 bin 845 liraya ulaştığı kaydedildi.