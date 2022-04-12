AÖF Sonuçları Açıklandı Mı? 2022 AÖF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AÖF Sonuçları Açıklandı Mı?

AÖF Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?



AÖF Sınav Tarihleri Ne Zaman?

AÖF Ders Geçme Notu Kaç?

2022 AÖF sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Sınavların gerçekleştirilmesinin ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.AÖF sonuçları binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 2-3 Nisan tarihlerinde sınavlarının yapılmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Sınav sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.AÖF sınav sonuçlarını bekleyenlerin en merak etiği sorulardan biri desorusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden giriş yaparak sınav sonuçlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.AÖF sınav tarihleri öğrenciler tarafından oldukça aratılıyor. Bu nedenle en merak edilenlerden biri desorusu oldu. Final sınavlarının 21-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AÖF ders geçme notu kaç sorusu yer aldı. İşte AÖF tarafından belirtilen ders geçme notları;84 – 100 AA 4,00 Geçti77 – 83 AB 3,70 Geçti71 – 76 BA 3,30 Geçti66 – 70 BB 3,00 Geçti61 – 65 BC 2,70 Geçti56 – 60 CB 2,30 Geçti50 – 55 CC 2,00 Geçti46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bağlı Geçti40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bağlı Geçti33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bağlı Geçtivesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.