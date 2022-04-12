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AÖF Sonuçları Açıklandı Mı? 2022 AÖF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Ekleme: 12.04.2022 - 16:35 Güncelleme: 12.04.2022 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
AÖF Sonuçları Açıklandı Mı? 2022 AÖF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2022 AÖF sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AÖF sonuçları açıklandı mı ve AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Sınavların gerçekleştirilmesinin ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF sonuçları açıklandı mı ve AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

AÖF Sonuçları Açıklandı Mı?


AÖF sonuçları binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AÖF sonuçları açıklandı mı sorusu yer aldı. 2-3 Nisan tarihlerinde sınavlarının yapılmasının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Sınav sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.


AÖF Sonuçları Açıklandı Mı? 2022 AÖF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AÖF Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?


AÖF sınav sonuçlarını bekleyenlerin en merak etiği sorulardan biri de AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir sorusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden giriş yaparak sınav sonuçlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

AÖF Sınav Tarihleri Ne Zaman?


AÖF sınav tarihleri öğrenciler tarafından oldukça aratılıyor. Bu nedenle en merak edilenlerden biri de AÖF sınav tarihleri ne zaman sorusu oldu. Final sınavlarının 21-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.


AÖF Sonuçları Açıklandı Mı? 2022 AÖF Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AÖF Ders Geçme Notu Kaç?


AÖF ders geçme notu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AÖF ders geçme notu kaç sorusu yer aldı. İşte AÖF tarafından belirtilen ders geçme notları;

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bağlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bağlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bağlı Geçti

AÖF sonuçları açıklandı mı ve AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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