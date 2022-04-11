Rayo Vallecano – Valencia Maçı Ne Zaman? Rayo Vallecano – Valencia Maçı Saat Kaçta?
Rayo Vallecano – Valencia maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman? Rayo Vallecano – Valencia maçı saat kaçta? Rayo Vallecano – Valencia maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...
Rayo Vallecano – Valencia maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman ve Rayo Vallecano – Valencia maçı saat kaçta soruları yer aldı. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından futbolseverler maç hakkında detayları araştırmaya başladı. Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman ve Rayo Vallecano – Valencia maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Rayo Vallecano – Valencia Maçı Ne Zaman?
Rayo Vallecano – Valencia maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman ve Rayo Vallecano – Valencia maçı saat kaçta soruları yer aldı. İspanya La Liga heyecanı devam ederken 31. Haftada oynanacak Rayo Vallecano – Valencia maçı hakkında detaylar araştırılmaya başladı. Karşılaşma bugün 22.00’debaşlayacak. Spor Smart kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Rayo Vallecano – Valencia Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?
Rayo Vallecano – Valencia maçı muhtemel ilk 11’leri oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rayo Vallecano – Valencia maçı muhtemel ilk 11’leri kimler sorusu yer alıyor. İşte karşılaşmada forma giyecek oyuncular;
Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, F. Garcia; U. Lopez, Valentin; Palazon, Trejo, A. Garcia; Guardiola
Valencia: Mamardashvili; Guillamon, Paulista, Alderete; Correia, Moriba, Soler, Gaya; Guedes, M. Gomez, Cheryshev
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 11 Nisan maç programı;
15:30 Arsenal Dzyarzhynsk – FC Vitebsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
17:30 Belshina – Gomel Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
19:00 AS Trencin – Zlate Moravce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
19:00 Radomiak Radom – Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner
20:00 Varnamo – Sirius İsveç Allsvenskan Bilyoner
20:00 Halmstads – Norrby İsveç Superettan Bilyoner
20:00 Vasteraas – Östersunds İsveç Superettan Bilyoner
20:00 Vejle – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
20:10 Malmö – Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner
20:15 Al Rayyan – Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30 Eyüpspor – Altınordu Spor Toto 1. Lig Bein Sports Max 1, TRT Spor
20:30 Antalyaspor – Hatayspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
21:30 Brescia – Parma İtalya Serie B
21:45 Bologna – Sampdoria İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
21:45 Huddersfield – Luton Town İngiltere Championship Bein Sports 2
21:45 Paris FC – JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bein Sports 3
22:00 Rayo Vallecano – Valencia İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport,Spor Smart
22:00 Almeria – Ponferradina İspanya La Liga 2
23:15 Al Faysaly – Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2, Smart Spor 2