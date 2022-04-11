  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rayo Vallecano – Valencia Maçı Ne Zaman? Rayo Vallecano – Valencia Maçı Saat Kaçta?

Rayo Vallecano – Valencia maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman? Rayo Vallecano – Valencia maçı saat kaçta? Rayo Vallecano – Valencia maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.04.2022 - 12:46 Güncelleme: 11.04.2022 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Rayo Vallecano – Valencia Maçı Ne Zaman? Rayo Vallecano – Valencia Maçı Saat Kaçta?
Rayo Vallecano – Valencia maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman ve Rayo Vallecano – Valencia maçı saat kaçta soruları yer aldı. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından futbolseverler maç hakkında detayları araştırmaya başladı. Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman ve Rayo Vallecano – Valencia maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Rayo Vallecano – Valencia Maçı Ne Zaman?


Rayo Vallecano – Valencia maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman ve Rayo Vallecano – Valencia maçı saat kaçta soruları yer aldı. İspanya La Liga heyecanı devam ederken 31. Haftada oynanacak Rayo Vallecano – Valencia maçı hakkında detaylar araştırılmaya başladı. Karşılaşma bugün 22.00’debaşlayacak. Spor Smart kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


Rayo Vallecano – Valencia Maçı Ne Zaman? Rayo Vallecano – Valencia Maçı Saat Kaçta?

Rayo Vallecano – Valencia Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?


Rayo Vallecano – Valencia maçı muhtemel ilk 11’leri oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rayo Vallecano – Valencia maçı muhtemel ilk 11’leri kimler sorusu yer alıyor. İşte karşılaşmada forma giyecek oyuncular;

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, F. Garcia; U. Lopez, Valentin; Palazon, Trejo, A. Garcia; Guardiola

Valencia: Mamardashvili; Guillamon, Paulista, Alderete; Correia, Moriba, Soler, Gaya; Guedes, M. Gomez, Cheryshev

Rayo Vallecano – Valencia Maçı Ne Zaman? Rayo Vallecano – Valencia Maçı Saat Kaçta?



Bugün Hangi Maçlar Var?


Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 11 Nisan maç programı;

15:30 Arsenal Dzyarzhynsk – FC Vitebsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
17:30 Belshina – Gomel Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
19:00 AS Trencin – Zlate Moravce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
19:00 Radomiak Radom – Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner
20:00 Varnamo – Sirius İsveç Allsvenskan Bilyoner
20:00 Halmstads – Norrby İsveç Superettan Bilyoner
20:00 Vasteraas – Östersunds İsveç Superettan Bilyoner
20:00 Vejle – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
20:10 Malmö – Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner
20:15 Al Rayyan – Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30 Eyüpspor – Altınordu Spor Toto 1. Lig Bein Sports Max 1, TRT Spor
20:30 Antalyaspor – Hatayspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
21:30 Brescia – Parma İtalya Serie B
21:45 Bologna – Sampdoria İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
21:45 Huddersfield – Luton Town İngiltere Championship Bein Sports 2
21:45 Paris FC – JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bein Sports 3
22:00 Rayo Vallecano – Valencia İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport,Spor Smart
22:00 Almeria – Ponferradina İspanya La Liga 2
23:15 Al Faysaly – Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2, Smart Spor 2

CHP'li İBB söktüğü dikey bahçelerin yerine 'gri duvarlar' bıraktı!
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf genelgesi çıkartacağız
'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini veriyor! İlk çeyrekte 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihracatı
Borsa İstanbul rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
CHP'nin yalan vaatleri! CHP seçim öncesinde beledilerinde öğrencilere ücretsiz ulaşım sözü vermişti!
Ramazan Kadirov: Kiev'i Ele Geçireceğiz
15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi
New York'ta bomba gibi patlama sesi! Times Meydanı'nda herkes kaçıştı
Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi
Pendik'te Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden anne hakkında istenen ceza belli oldu
Halk TV yorumcusu Salim Şen: Pandemi hastanesi işgalcilerin yapabileceği bir eylem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Aileler, 3 uçağın kamera görüntülerinin incelenmesini talep etti
İşsizlik rakamları açıklandı
Bucha'da kan donduran görüntüler! Bahçelerden cesetler çıkıyor
Petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi! Mazota indirim!
Manavgat yangınında evleri zarar görenler yeni evlerinin anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Başkan Erdoğan'dan alacak
İBB'nin Belgard Ormanı'na yaptığı fahiş zam Merve Boluğur'u çilenden çıkardı! 'Orman mı alıyorum'
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yeni dava! Yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış
CHP’li belediye milletin parasını iç etmiş! Denetim raporuyla ortaya çıktı
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun yaşadığı iddiası sonrası flaş açıklama! Mezarı açılacak mı?
Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

Malatya'da deprem sonrası toz bulutu oluşmuştu! Uzman isim nedenini açıkladı...

Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i finalde kaybetti

Fenerbahçe Safiport, Euroleague'i finalde kaybetti