Rayo Vallecano – Valencia maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Rayo Vallecano – Valencia maçı ne zaman? Rayo Vallecano – Valencia maçı saat kaçta? Rayo Vallecano – Valencia maçı muhtemel ilk 11'leri kimler? İşte merak edilenler...

Rayo Vallecano – Valencia Maçı Ne Zaman?



Rayo Vallecano – Valencia Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?







Bugün Hangi Maçlar Var?

Rayo Vallecano – Valencia maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından futbolseverler maç hakkında detayları araştırmaya başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Rayo Vallecano – Valencia maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. İspanya La Liga heyecanı devam ederken 31. Haftada oynanacak Rayo Vallecano – Valencia maçı hakkında detaylar araştırılmaya başladı. Karşılaşma bugün 22.00’debaşlayacak. Spor Smart kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Rayo Vallecano – Valencia maçı muhtemel ilk 11’leri kimler sorusu yer alıyor. İşte karşılaşmada forma giyecek oyuncular;Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, F. Garcia; U. Lopez, Valentin; Palazon, Trejo, A. Garcia; GuardiolaValencia: Mamardashvili; Guillamon, Paulista, Alderete; Correia, Moriba, Soler, Gaya; Guedes, M. Gomez, CheryshevBugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İşte 11 Nisan maç programı;15:30 Arsenal Dzyarzhynsk – FC Vitebsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner17:30 Belshina – Gomel Belarus Vysshaya Liga Bilyoner19:00 AS Trencin – Zlate Moravce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner19:00 Radomiak Radom – Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner20:00 Varnamo – Sirius İsveç Allsvenskan Bilyoner20:00 Halmstads – Norrby İsveç Superettan Bilyoner20:00 Vasteraas – Östersunds İsveç Superettan Bilyoner20:00 Vejle – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner20:10 Malmö – Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner20:15 Al Rayyan – Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 220:30 Eyüpspor – Altınordu Spor Toto 1. Lig Bein Sports Max 1, TRT Spor20:30 Antalyaspor – Hatayspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 121:30 Brescia – Parma İtalya Serie B21:45 Bologna – Sampdoria İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 221:45 Huddersfield – Luton Town İngiltere Championship Bein Sports 221:45 Paris FC – JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bein Sports 322:00 Rayo Vallecano – Valencia İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport,Spor Smart22:00 Almeria – Ponferradina İspanya La Liga 223:15 Al Faysaly – Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2, Smart Spor 2