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Beyaz Gazete
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Petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi! Mazota indirim!

Enerji piyasalarında petrolün varil fiyatının 100 doların altına inmesiyle iç piyasada da motorin fiyatında indirime gidiliyor.

Petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi! Mazota indirim!
Ekleme: 11.04.2022 - 10:25 Güncelleme: 11.04.2022 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi! Mazota indirim!
Dünyada koronavirüs salgınıyla başlayan küresel sıkıntılar, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte krize dönüştü.

Başta petrol ve doğalgaz gibi enerji üreticisi Rusya ile Batı arasındaki yaptırım süreci, fiyatları 130 doların üzerine çıkardı.

Bu kapsamda Türkiye'de de akaryakıt ürünlerine art arda zamlar geldi.

Motorin ve benzin fiyatları 20 liranın üzerine çıktı.

İNDİRİM GELİYOR
Savaşın devam etmesine karşın piyasalarda varil petrol fiyatlarının 100 doların altına çekilmesi ile fiyatlar yine değişiyor.

Bu kapsamda Türkiye'de, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1,04 TL indirim bekleniyor.

İndirimin benzin ve LPG'ye yansıması beklenmezken, benzinde şu an pompada 19.00, motorin 21.28, LPG ise 12.10 TL uygulanıyor.
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