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MEB'den son dakika açıklaması: İstanbul'a önemli yatırımlar yolda!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Doha Büyükelçiliğinde önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 5 ayda 112 yeni anaokulu, 8 bin 145 ana sınıfı hizmete aldık, 264 anaokulu ihalesini yaptık, 2 bin 500 üzerinde anaokulunu yatırım programına dahil ettiklerini söyleyen Özer, "2022 sonunda okul öncesi eğitimi 5 yaşta yüzde 100'e çıkaracağız" dedi.

MEB'den son dakika açıklaması: İstanbul'a önemli yatırımlar yolda!
Ekleme: 11.04.2022 - 20:34 Güncelleme: 11.04.2022 - 20:52 / Editör: Ozge Selin
MEB'den son dakika açıklaması: İstanbul'a önemli yatırımlar yolda!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beraberindeki heyetle Katar'ın başkenti Doha'daki Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Türk okuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Özer, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğindeki temaslarının ardından Katar Türk Okuluna geçerek burada incelemelerde bulundu.

SABAHÇI - ÖĞLENCİ SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Okulun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Özer, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Burada yaptığı açıklamada, Doha'daki temaslarının amaçlarından birinin de Katar Türk Okulunun kapasitesinin değerlendirilmesi olduğunu aktaran Özer, okuldaki ikili yani sabahçı-öğlenci eğitim sisteminden tekli sisteme geçilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Öğretmenlerin anaokulu, müzik sınıfı ve etkinlik alanlarına ihtiyaçları bulunduğunu belirtmesi üzerine Bakan Özer, tüm ihtiyaçların karşılanması için yetkililere talimat verdi.

2022'DE 3 BİN ANAOKULU, 40 BİN ANA SINIFI HEDEFLENİYOR

Türkiye'de 6 Ağustos 2021'e kadar devlet okullarına bağlı anaokulu sayısının 2 bin 782 olduğunu hatırlatan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

'2022 yılında biz 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak üzere yola çıktık, hatta ilk startı İstanbul'da verdik. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde 100 anaokulunun yapımını başlattık. İstanbul'da 147 devlet anaokulu var, 1538 özel okul var. Yani seçenek yok. 5 ayda 112 yeni anaokulu, 8 bin 145 ana sınıfı hizmete aldık, 264 anaokulu ihalesini yaptık, 2 bin 500 üzerinde anaokulunu yatırım programına dahil ettik.'

2022 SONUNDA KAPASİTE ARTIYOR

MEB'in sadece parasal değil arsa ile ilgili sıkıntıları olduğuna işaret eden Özer, 'Anadolu coğrafyasının her noktasına vatandaşlarımızın çocuklarının erişebilirliğiyle ilgili her türlü yatırımı yapacağız. Allah'ın izniyle 2022 sonunda okul öncesi eğitimi 5 yaşta yüzde 100'e, 4 yaşta yüzde 35'ten yüzde 70'e, 3 yaşta yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkaracağız.' ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin taleplerine dair ise 'Bakanlığımızın yürüttüğü okul bazlı mesleki gelişim çalışmalarına artık yurt dışında bulunan Türk okullarındaki öğretmenlerimizi de dahil edeceğiz.' dedi.

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