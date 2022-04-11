Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Karadeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; Karadeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.Deprem, yerin 12.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.AFAD verilerie göre; Zonguldak Ereğli açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.'TEHLİKELİ BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da da hissedilen depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İstanbul açıklarında Karadeniz'de M4.8 deprem. İstanbul'da hissedilmesine karşılık tehlikeli bir durum olduğunu düşünmüyorum. İstanbul yaklaşık 200km kadar uzak görünüyor.' dedi.