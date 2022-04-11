  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çocuklu aileler dikkat! Devletten 300-400-600 TL ödeme alabilirsiniz

Devletten çocuk sahibi ailelere para desteği sağlanıyor. 1-2-3 çocuklu ailelere PTT'den 300,400,600 TL veriliyor. 2015 yılından itibaren doğum yapan tüm annelere çocuk parası ödenmeye başlandı. Ödenen miktar çocuk miktarına göre değişiklik gösteriyor. Başvuruları T.C. kimlik numarasıyla internet üzerinden yapabiliyorsunuz. İşte, devletten 600 TL'ye kadar çocuk parası alma yolları!

Ekleme: 11.04.2022 - 17:46 Güncelleme: 11.04.2022 - 17:53 / Editör: Ozge Selin
Çocuklu aileler dikkat! Devletten 300-400-600 TL ödeme alabilirsiniz
1-2-3 çocuklu ailelere PTT'den para desteği! Devletten 300,400,600 TL ödeme! Yeni doğum yapan anneleri desteklemek amacıyla doğum (çocuk) parası veriliyor. Çocuk sayısına göre 600 TL'ye kadar çıkan bu parayı henüz almayanlar da kolaylıkla alabiliyor. Çocuk parasını almak için internet üzerinden başvuru yapmak yetiyor.

DEVLETTEN 600 TL'YE VARAN ÖDEME

Çocuk parası doğum yapan tüm ailelere ödenen bir yardım parasıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlara internet üzerinden başvurulabilir. Bu yardımdan, 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapmış tüm anneler faydalanabilir.

ÇOCUK BAŞINA ÖDEME YAPILIYOR

Yeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr'den başvuru imkanı var.

Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda; k ilk çocuk için 300 lira, k ikinci çocuk için 400 lira ve k üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

ÇOCUK PARASI ALMA ŞARTLARI!
Çocuk parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi'ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

Çocuk parası alabilmek için, devlet annelerden bazı şartlar istemektedir. Çocuk parası almak için aranan şartlar ise şu şekildedir:

Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.

Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır.

Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.

Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.

ÇOCUK PARASI NE ZAMAN YATAR?

Çocuk parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmenize gerek kalmaz.

Çocuk parası için yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını ise;

En yakın PTT şubesine giderek,

E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yaparak,

Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayarak kontrol edebilirsiniz.

İBB kesenin ağzını açtı: iPhone 12'lerin garantisi dolmadan 13 için ihaleye çıkıldı
Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatmıştı! Maganda Utku'nun cezası belli oldu
AK Parti harekete geçti! Teklif İBB Meclisine sunuldu
Borsa İstanbul’dan rekor üstüne rekor
Avusturya Başbakanı Nehammer'den Putin ile görüşmesine dair açıklama: Dostane değildi ve zorluydu
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: O SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin
Kirli sular İstanbul Boğazı'na akıyor İBB seyrediyor! Vatandaş isyan etti
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer yönetiminin hangi bankaya ne kadar borcu var?
Türkiye ona ağlamıştı! Pınar Gültekin davasında 11. duruşma! Katil yeni deliller sunacak
CHP'li İBB'den gece ulaşımına katmerli tarife! İETT'nin fiyatı taksi ile yarışacak...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Operasyon durmayacak...
Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk
Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor...
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı!
CHP'li İBB söktüğü dikey bahçelerin yerine 'gri duvarlar' bıraktı!
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf genelgesi çıkartacağız
'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini veriyor! İlk çeyrekte 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihracatı
Borsa İstanbul rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Çocuklu aileler dikkat! Devletten 300-400-600 TL ödeme alabilirsiniz

Çocuklu aileler dikkat! Devletten 300-400-600 TL ödeme alabilirsiniz

Yeni salgının adı: Norovirüs

Yeni salgının adı: Norovirüs

İspanya'da yasa dışı ticaret: Bin 90 tane doldurulmuş...

İspanya'da yasa dışı ticaret: Bin 90 tane doldurulmuş...

Öğrencilere aylık 6 bin lira burs imkanı: YÖK anlaşmayı imzaladı

Öğrencilere aylık 6 bin lira burs imkanı: YÖK anlaşmayı imzaladı

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi! Motorine...

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi! Motorine...

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın yatağında...

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın yatağında...