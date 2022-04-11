Çocuklu aileler dikkat! Devletten 300-400-600 TL ödeme alabilirsiniz

1-2-3 çocuklu ailelere PTT'den para desteği! Devletten 300,400,600 TL ödeme! Yeni doğum yapan anneleri desteklemek amacıyla doğum (çocuk) parası veriliyor. Çocuk sayısına göre 600 TL'ye kadar çıkan bu parayı henüz almayanlar da kolaylıkla alabiliyor. Çocuk parasını almak için internet üzerinden başvuru yapmak yetiyor.DEVLETTEN 600 TL'YE VARAN ÖDEMEÇocuk parası doğum yapan tüm ailelere ödenen bir yardım parasıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yardımlara internet üzerinden başvurulabilir. Bu yardımdan, 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapmış tüm anneler faydalanabilir.ÇOCUK BAŞINA ÖDEME YAPILIYORYeni doğan çocuk yardımı için TC kimlik numarasıyla ‘aile.gov.tr'den başvuru imkanı var.Ayrıca Aile Bakanlığı il müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara da başvuru yapılabiliyor. Bu kapsamda; k ilk çocuk için 300 lira, k ikinci çocuk için 400 lira ve k üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.ÇOCUK PARASI ALMA ŞARTLARI!Çocuk parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi'ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.Çocuk parası alabilmek için, devlet annelerden bazı şartlar istemektedir. Çocuk parası almak için aranan şartlar ise şu şekildedir:Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır.Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.ÇOCUK PARASI NE ZAMAN YATAR?Çocuk parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmenize gerek kalmaz.Çocuk parası için yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını ise;En yakın PTT şubesine giderek,E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yaparak,Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayarak kontrol edebilirsiniz.