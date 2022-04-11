Bakan Koca'dan esprili paylaşım: O günlere dönüyoruz...

Koronavirüs salgınında 2 yıl geride kalırken, son olarak görülen Omicron varyantı ve aşılamaların etkisiyle de vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanıyor.Bakan Koca, sosyal medya hesabına bıraktığı ifadelerinde şunları söyledi:'Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609'Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 986 yeni vakanın olduğunu açıkladı.