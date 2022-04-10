Süt Kardeşler Ne Zaman Çekildi? Süt Kardeşler Oyuncuları Kimler?
Süt Kardeşler filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Süt Kardeşler ne zaman çekildi sorusu yer alıyor. Peki, Süt Kardeşler ne zaman çekildi? Süt Kardeşler konusu nedir? Süt Kardeşler oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Süt Kardeşler Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler günümüzde hala büyük bir beğeniyle izleniyor. Sık sık ekranlarda yer alması nedeniyle en sık aratılanlar arasına Süt Kardeşler ne zaman çekildi ve Süt Kardeşler nerede çekildi soruları yer aldı. Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde ise usta oyuncular Kemal Sunal ve Şener Şen yer alıyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gulyabani isimli kitabından uyarlanmıştır. Oldukça merak edilen Süt Kardeşler ne zaman çekildi ve Süt Kardeşler oyuncuları kimler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Süt Kardeşler Ne Zaman Çekildi?
Günümüzde hala büyük bir ilgiyle izlenen Süt Kardeşler filmi hakkında detaylar merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında Süt Kardeşler ne zaman çekildi sorusu yer aldı. Süt Kardeşler filmi 1976 yılında yayınlanmıştır. 1976 yılından beri günümüze kadar etkisini yitirmemiş unutulmaz filmlerdendir.
Süt Kardeşler Konusu Nedir?
Süt Kardeşler konusu Melek Hanım’ın konağına sütoğlu Şabanı aldığını düşünerek Şaban’ın arkadaşı Ramazanı almasıyla başlar. Abisi Hüsamettin sinirli olduğu için Ramazan’ı damadı olarak gösterir. Konağa gerçek sütoğlu Şaban geldiğinde her şey birbirine girer. Şaban ise Ramazan’ın kardeşi Bihter’e aşık olmuştur. Bayramın babası konağa Gulyabani isminde bir canavar alır. Şaban bütün olayları çözer ve madalya kazanır.
Süt Kardeş Oyuncuları Kimler?
Süt Kardeş filmi oyuncuları arasında usta isimler yer alıyor. Kemal Sunal ve Şener Şen gibi duayenlerin yer aldığı filmde karakterlerini başarıyla canlandıran başarılı isimler yer alıyor. Filmi izleyenlerin en merak ettiklerinden biri de Süt Kardeşler filmi oyuncu kadrosu oldu. Bu nedenle arama motorlarına yönelen izleyiciler Süt Kardeşler oyuncuları kimler sorusuna cevap aramaya başladı. İşte sık sık aratılan Süt Kardeşler oyuncu kadrosu;
Kemal Sunal - Şaban
Şener Şen - Hüsamettin
Adile Naşit - Melek
Halit Akçatepe - Ramazan
Hale Soygazi - Bihter
Ayşen Gruda - Emine
Ergin Orbey - Bayram
Jale Altuğ - Afife
Yasemin Esmergül - Yasemin
Ali Şen - Kerami Bey Amca
Türker Tekin - Kahya
Dinçer Çekmez - Çavuş
Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi
Süt Kardeşler Nerede Çekildi?
Süt Kardeşler filminin hangi ilde ve semtte çekildiği merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler Süt Kardeşler filmi nerede çekildi sorusuna cevap arıyor. Süt Kardeşler İstanbul Yeşilköy’de bulunan Simenoğlu Köşkü’nde çekilmiştir. Arzu Film tarafından birçok komedi filmi bu köşkte çekilmiştir. 1979 yılına kadar sinema çekimleri için kullanıldı. Ayrıca Ali Şen tarafından canlandırılan Kerami Bey karakterinin köşkte çekilen sahneleri için Sarıyer Yeniköy’de bulunan Said Halim Paşa Yalısı kullanılmıştır.
Süt Kardeşler nerede çekildi ve Süt Kardeşler ne zaman çekildi sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.