Manchester City - Liverpool Maçı Ne Zaman? Manchester City - Liverpool Maçı Hangi Kanalda?

Manchester City - Liverpool Maçı Ne Zaman?



Manchester City - Liverpool Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?







Bugün Hangi Maçlar Var?

Manchester City - Liverpool maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok futbolsever araştırmalara başladı. Süper Lig’in yanı sıra İngiltere Piremier Ligi de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Manchester City - Liverpool maçı hakkında araştırmalar başladı. Özellikle en merak edilenler arasındasorusu yer alıyor. Karşılaşma bugün 18.30’da başlayacak. S Sport ekranlarından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.Manchester City - Liverpool maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındayer aldı. İşte oldukça merak edilenManchester City Muhtemel 11'ler:Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, SterlingAlisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz 2Futbolseverler tarafından en merak edilen sorulardan biri desorusu oldu. Bu nedenle birçok kişi aram motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 10 Nisan maç takvimi;19:00 Rosenborg – Odds BK Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV19:00 Sandefjord – Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV19:00 Stromsgodset – Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV19:00 Tromsö – Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV19:00 Valerenga – Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV19:00 Perugia – Pisa İtalya Serie B Bilyoner TV19:15 Mirandes – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner TV19:15 Real Oviedo – Leganes İspanya La Liga 2 Bilyoner TV19:15 Ibiza – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner TV19:30 Elche – Real Sociedad İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV19:30 AEK – Aris Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV19:30 Isloch Minsk – Shakhtyor Soligorsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV19:30 Cobresal – Audax Ital. Şili Primera Ligi Bilyoner TV19:30 Sebail – Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport19:30 Rostov – Lokomotiv Moskova Rusya Premier Lig Bilyoner TV20:00 Strasbourg – Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV20:00 Guimaraes – Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV20:00 Slavia Prag – Pardubice Çekya 1.Ligi Bilyoner TV20:15 Sepahan FC – Al Duhail AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 220:30 Bursaspor – Kocaelispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 120:30 Leipzig – Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV20:30 Fenerbahçe – Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 120:30 Charlotte Independence – Atlanta United MLS Bilyoner TV21:00 Rijeka – Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV21:00 Zwolle – AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner TV21:00 Viking – Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV21:15 Alianze Lima – Cajamarca Peru Primera-Apertura Bilyoner TV21:15 Koper – NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV21:15 Koper – NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV21:45 Torino – Milan İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV22:00 Levante – Barcelona İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV22:00 Marsilya – Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV 22:00 Atletico Mineiro – Internacional Brezilya Serie A Bilyoner TV22:00 Botafogo RJ – Corinthians Brezilya Serie A Bilyoner TV22:00 Palestino – Nublense Şili Primera Ligi Bilyoner TV22:30 Vizela – Braga Portekiz Liga NOS Bilyoner TV23:00 Loudoun United – Louisville City ABD USL Championship USL Championship Youtube23:00 ADT Tarma – Sport Boys Peru Primera-Apertura Bilyoner TV23:30 Ayacucho – U. Deportes Peru Primera-Apertura Bilyoner TV