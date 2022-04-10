Manchester City - Liverpool Maçı Ne Zaman? Manchester City - Liverpool Maçı Hangi Kanalda?
Manchester City - Liverpool maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Manchester City - Liverpool maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Manchester City - Liverpool Manchester City - Liverpool maçı ne zaman? Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta? Manchester City - Liverpool maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Manchester City - Liverpool maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Manchester City - Liverpool maçı ne zaman ve Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok futbolsever araştırmalara başladı. Süper Lig’in yanı sıra İngiltere Piremier Ligi de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Manchester City - Liverpool maçı ne zaman ve Manchester City - Liverpool maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Manchester City - Liverpool Maçı Ne Zaman?
Manchester City - Liverpool maçı hakkında araştırmalar başladı. Özellikle en merak edilenler arasında Manchester City - Liverpool maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Karşılaşma bugün 18.30’da başlayacak. S Sport ekranlarından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.
Manchester City - Liverpool Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?
Manchester City - Liverpool maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Manchester City - Liverpool maçı muhtemel ilk 11’leri yer aldı. İşte oldukça merak edilen
Manchester City - Liverpool maçı muhtemel ilk 11’leri;
Manchester City Muhtemel 11'ler:
Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling
Liverpool Muhtemel 11'ler:
Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz 2
Bugün Hangi Maçlar Var?
Futbolseverler tarafından en merak edilen sorulardan biri de bugün hangi maçlar var sorusu oldu. Bu nedenle birçok kişi aram motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 10 Nisan maç takvimi;
19:00 Rosenborg – Odds BK Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Sandefjord – Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Stromsgodset – Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Tromsö – Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Valerenga – Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Perugia – Pisa İtalya Serie B Bilyoner TV
19:15 Mirandes – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
19:15 Real Oviedo – Leganes İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
19:15 Ibiza – Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
19:30 Elche – Real Sociedad İspanya La Liga Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
19:30 AEK – Aris Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:30 Isloch Minsk – Shakhtyor Soligorsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
19:30 Cobresal – Audax Ital. Şili Primera Ligi Bilyoner TV
19:30 Sebail – Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:30 Rostov – Lokomotiv Moskova Rusya Premier Lig Bilyoner TV
20:00 Strasbourg – Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV
20:00 Guimaraes – Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus, Bilyoner TV
20:00 Slavia Prag – Pardubice Çekya 1.Ligi Bilyoner TV
20:15 Sepahan FC – Al Duhail AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30 Bursaspor – Kocaelispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1
20:30 Leipzig – Hoffenheim Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2, Bein Sports 3, Bilyoner TV
20:30 Fenerbahçe – Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:30 Charlotte Independence – Atlanta United MLS Bilyoner TV
21:00 Rijeka – Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
21:00 Zwolle – AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
21:00 Viking – Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
21:15 Alianze Lima – Cajamarca Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
21:15 Koper – NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
21:15 Koper – NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
21:45 Torino – Milan İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
22:00 Levante – Barcelona İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00 Marsilya – Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports 2, Bilyoner TV 2
2:00 Atletico Mineiro – Internacional Brezilya Serie A Bilyoner TV
22:00 Botafogo RJ – Corinthians Brezilya Serie A Bilyoner TV
22:00 Palestino – Nublense Şili Primera Ligi Bilyoner TV
22:30 Vizela – Braga Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
23:00 Loudoun United – Louisville City ABD USL Championship USL Championship Youtube
23:00 ADT Tarma – Sport Boys Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
23:30 Ayacucho – U. Deportes Peru Primera-Apertura Bilyoner TV