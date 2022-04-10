İstanbul Elektrikler Ne Zaman Gelecek? İstanbul Elektrik Kesintisi Olan İlçeler Listesi

İstanbul Elektrikler Ne Zaman Gelecek?



İstanbul'da 10 Nisan Pazar günü itibariyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavelistesi yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.velistesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.İstanbul'da 10 Nisan Pazar günü bazı ilçelerin elektrik kesintisi yaşayacağı belirtildi. Bu nedenle AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. En çok merak edilenler arasında iseveyer allıyor. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından belirtilen elektrik kesintisi olacak ilçeler;NO: 14940671İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 14622005İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 14621937İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 10/04/2022 10:00:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 14622008İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 10/04/2022 13:00:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 14940496İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-14, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-810 sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 14621760İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah CEVAHİR, DR SADIK AHMET, DİŞÇİ sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 14609323İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 14940759İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 14574972İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2088. sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 14609328İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALPAKLAR, ALTAY 1, BARBAROS 1, COŞKUN, ELVAN 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, NİGAR, PERVİN, TOPLU, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, İSFAHAN, ŞEHİT İHSAN YILDIZ sk / ZAFER mah BALÇIK, BARBAROS 1, HALİLBEY sk bölgelerinde 10/04/2022 12:00:00 - 10/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 14940614İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk bölgelerinde 10/04/2022 10:00:00 - 10/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 14622077İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKÇA, BONCUK, DAĞARCIK, DEVA, HÜRRİYET, MEHMETÇİK, SEFA, SEREN, TOSUN PAŞA, ÇİLEK, İKBAL, İLKAY sk bölgelerinde 10/04/2022 08:00:00 - 10/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.velistesini sizler için derledik. Birçok farklı konuda en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.