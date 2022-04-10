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Batı Şeria'da İsrail askerleri Filistinli kadını öldürdü!

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında Filistinli bir kadını öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli kadın Beytüllahim'deki devlet hastanesinde tedaviye alındı.

Ekleme: 10.04.2022 - 16:43 Güncelleme: 10.04.2022 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Batı Şeria'da İsrail askerleri Filistinli kadını öldürdü!
Görgü tanıkları, olayın Beytüllahim'in batısındaki Husen beldesinde yaşandığını aktardı. İsrail askerlerinin bir kadına ateş açtığı, çok sayıda Filistinlinin yaralı kadını hastaneye ulaştırmak için olay yerine geldiği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlerde ise Filistinli bir kadının askerlerin bulunduğu noktaya ilerlediği, 'dur' çağrılarına uymadığı, ardından askerlerin kadına ateş açtığı ifade edildi.

İsrail'de son üç haftada dört silahlı saldırı düzenlenmiş, olaylarda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu saldırıların ardından Batı Şeria'daki operasyonlarını artırmıştı. İsrail ordusunun Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda en az 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.
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