İftar Çadırı Nerelerde Kurulacak? İstanbul İftar Çadırı Kurulacak Yerler Nereler?
İftar çadırının bu sene kurulmaya başlanacağını öğrenen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında iftar çadırı nerelerde kurulacak soruları yer alıyor. Peki, İftar çadırı nerelerde kurulacak? İftar çadırı ne zaman kurulacak? İstanbul iftar çadırı kurulacak yerler nereler? İşte merak edilenler...
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birçok Müslüman oruç tutmaya başlayacak bu nedenle birçok kişi iftar çadırları hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında İstanbul iftar çadırı kurulacak yerler nereler ve iftar çadırı nerede kurulacak soruları yer aldı. Ramazan ruhunu yaşatan en güzel etkinlikler arasında yer alan iftar çadırı için birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Pandemi nedeniyle iki yıldır kurulamayan çadırlar bu sene aşılamanın artmasıyla ve vaka sayılarının azalmasıyla yeniden kurulacak. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu sene hangi ilçelerde Ramazan çadırı kurulacak ve İstanbul Ramazan çadırı nerelerde kurulacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
İftar Çadırı Nerelerde Kurulacak?
Ramazanın ruhunu yansıtması ve ihtiyaç sahiplerine destek olması nedeniyle kurulan iftar çadırlarının bu sene kurulup kurulmayacağı merak ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İstanbul Ramazan çadırı nerelerde kurulacak sorusu yer aldı. Pandemi nedeniyle iki senedir kurulamayan çadırların bu sene vakaların azalması ve aşılamanın artması sayesinde yeniden kurulacağı beliritldi. Konuyla ilgili olarak ilk müjde Güngören Belediyesi’nden geldi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından yapılan açıklamayla hazırlıkların başladığı belirtildi. Halkla İlişkiler Müdürü Nazenin Demir” 30 gün boyunca hizmette olacağız. Sadece çadırın içinde değil, parkta da misafirlerimizi ağırlayacağız. İftar ve sahur hizmetlerimiz olacak. Buraya gelemeyen ailelere de Yemek ulaştıracağız açıklamasını yaptı. İftar yemeğinin yanı sıra bin kişilik çadırlarda tasavvuf müziği, gölge oyunları gibi özel etkinlikler düzenlenecek. İzzet Begoviç Parkı'nda kurulan iftar çadırları 30 gün boyunca hizmet verecek.” ifadelerini kullandı. Güngören Belediyesi ‘nin ardından diğer ilçelerden gelecek haberler de yakından takip edildi. İftar çadırlarının kurulmaya başlamasıyla geçen sene Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray Meydanları'nda; Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy'de kurulan çadırların bu sene yeniden kurulması bekleniyor. İlçe belediyelerinin sosyal medya hesaplarından kolaylıkla iftar çadırı kurulacağı günleri öğrenebilirsiniz. İftar çadırlarıyla ilgili güncel gelişmelerden sitemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.
İlk İftar Ne zaman Yapılacak?
İftar çadırlarının kurulmaya başlayacağını öğrenen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ilk iftar ne zaman yapılacak sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. 2 Nisan 2*22 günü orucun ilk günü başlayacak. Bu nedenle bu gece birçok kişi sahur için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Ramazanın ilk günü İstanbul ilinde oruçlar 19.36’da açılacak. Ankara’da ise 19.20’de okunacak akşam ezanı İzmir’de 19.42’xde okunacak. Ramazan ayının sonuna doğru iftar saatleri ilerlemeye başlayacak.
Bu sene iftar çadırı nerelerde kurulacak ve İstanbul iftar çadırı kurulacak yerler nereler sorularına cevapları sizler için derledik. Klonuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.