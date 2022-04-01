İftar Çadırı Nerelerde Kurulacak? İstanbul İftar Çadırı Kurulacak Yerler Nereler?

İftar Çadırı Nerelerde Kurulacak?







İlk İftar Ne zaman Yapılacak?



Ramazan ayının gelmesiyle birlikte birçok Müslüman oruç tutmaya başlayacak bu nedenle birçok kişi iftar çadırları hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında İvesoruları yer aldı. Ramazan ruhunu yaşatan en güzel etkinlikler arasında yer alan iftar çadırı için birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Pandemi nedeniyle iki yıldır kurulamayan çadırlar bu sene aşılamanın artmasıyla ve vaka sayılarının azalmasıyla yeniden kurulacak. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu sene hangi ilçelerdevesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Ramazanın ruhunu yansıtması ve ihtiyaç sahiplerine destek olması nedeniyle kurulan iftar çadırlarının bu sene kurulup kurulmayacağı merak ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Pandemi nedeniyle iki senedir kurulamayan çadırların bu sene vakaların azalması ve aşılamanın artması sayesinde yeniden kurulacağı beliritldi. Konuyla ilgili olarak ilk müjde Güngören Belediyesi’nden geldi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tarafından yapılan açıklamayla hazırlıkların başladığı belirtildi. Halkla İlişkiler Müdürü Nazenin Demir” 30 gün boyunca hizmette olacağız. Sadece çadırın içinde değil, parkta da misafirlerimizi ağırlayacağız. İftar ve sahur hizmetlerimiz olacak. Buraya gelemeyen ailelere de Yemek ulaştıracağız açıklamasını yaptı. İftar yemeğinin yanı sıra bin kişilik çadırlarda tasavvuf müziği, gölge oyunları gibi özel etkinlikler düzenlenecek. İzzet Begoviç Parkı'nda kurulan iftar çadırları 30 gün boyunca hizmet verecek.” ifadelerini kullandı. Güngören Belediyesi ‘nin ardından diğer ilçelerden gelecek haberler de yakından takip edildi. İftar çadırlarının kurulmaya başlamasıyla geçen sene Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray Meydanları'nda; Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy'de kurulan çadırların bu sene yeniden kurulması bekleniyor. İlçe belediyelerinin sosyal medya hesaplarından kolaylıkla iftar çadırı kurulacağı günleri öğrenebilirsiniz. İftar çadırlarıyla ilgili güncel gelişmelerden sitemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.İftar çadırlarının kurulmaya başlayacağını öğrenen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. 2 Nisan 2*22 günü orucun ilk günü başlayacak. Bu nedenle bu gece birçok kişi sahur için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Ramazanın ilk günü İstanbul ilinde oruçlar 19.36’da açılacak. Ankara’da ise 19.20’de okunacak akşam ezanı İzmir’de 19.42’xde okunacak. Ramazan ayının sonuna doğru iftar saatleri ilerlemeye başlayacak.vesorularına cevapları sizler için derledik. Klonuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.