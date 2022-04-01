Gaziantep'te korkutan patlama! Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor!

Korkunç olay, sabah saat 04.00 sıralarında merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Cinderesi Mevkii'de bulunan bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan lokantaki 4 adet sanayi tipi tüp, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı.PATLAMA SONUCU İKİ KİŞİ YARALANDI!4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, iki vatandaş hafif yaralandı. Patlamanın şiddetinin bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı.GAZİANTEP BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE UYANDI!Yaşanan büyük patlama sonrası çok sayıda ev, iş yeri ve otomobil harabeye döndü. Olayın şokunu yaşayan çevredeki vatandaşlar ise büyük gürültüyle neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.GAZİANTEP VALİSİ DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMAGaziantep Valisi Davut Gül, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana gelen patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulundu. Patlamada hasar gören iş yerleri ve araçları inceleyen Vali Gül, son durum hakkında ilgili kurum temsilcilerinden bilgi aldı. Vali Gül, patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar ile iş yeri, evleri ve araçları hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.'CAN KAYBIMIZ VE YARALIMIZ YOK'Patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, 'Sabah saatlerine doğru bir iş yerimizde tüp patlaması yaşandı. Bu patlama ile birlikte yaklaşık olarak şu an arkadaşlarımızın tespit ettiği 50 tane iş yeri, 30 tane konut ve 4 tane de araçta hasar oluşmuş durumda. Çok şükür herhangi bir can kaybımız ya da yaralı vatandaşımız yok. Bütün kurum ve kuruluşlarımız zararları tespit ediyorlar. Olayın yaşandığı andan itibaren enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Bölgeyi olabildiğince hızlı bir şekilde normalleştirmeye çalışıyoruz. Tespit edilen zararları da ilgili kurumlara ileteceğiz. Biz de vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Akşam saatlerine doğru enkaz kaldırma işlemini bitirdikten sonra yarından itibaren bölge normalleşmeye başlayacak' dedi.'SEBEBİNİ ARAŞTIRIYORUZ'Patlamanın sebebi ile ilgili araştırmanın sürdüğünü belirten Vali Gül, 'Patlamanın sebebi belli değil, ama lokantadaki sanayi tüpü patlamış. Patlamanın sebebini teknik olarak araştırıyoruz. Olay emniyet boyutuyla, savcılık boyutuyla ve diğer kurumların katkılarıyla araştırılıyor. Şimdiden şu sebepten patlama oldu demek çok erken. Sebebin ne olduğunu araştırıyoruz' diye konuştu.'EVİMİN ÜÇ KATI DA CİDDİ HASAR ALDI'Abdurrahman Özaslan isimli vatandaş da patlama nedeniyle evinin ciddi hasar gördüğünü ifade ederek, 'Sabah saat 04.00 civarında kiracım aradı ve patlama yaşandığını söyledi.'UCUZ ATLATTIK'Hüseyin Kurt isimli vatandaş ise patlama sırasında evde uyuduklarını ve olayı ucuz atlattıklarını vurgulayarak, 'Gece evde uyuyorduk. Sabah saatlerine doğru büyük bir patlama oldu. Patlamayla birlikte elektrikler gitti ve çocuklarım bağırmaya başladı.Olayı ucuz atlattık, çocukların uyuduğu oda harabe halde. Çocuklarımda ufak yaralanmalar vardı. Çok büyük bir patlamaydı. Evimiz de ciddi hasar aldı' diye konuştu.Olay sonrası savaş alanına dönen sokakta hasar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışması yapılırken, olayla ilgili de geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.