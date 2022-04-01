Bursa'da iki ayrı noktada orman yangını! Müdahaleler sürüyor!

Bursa'da Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.KUVVETLİ LODOS ETKİSİYLE YAYILDIKuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediyor.KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOREkipler, rüzgarın etkisinin sürdüğü bölgedeki yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.