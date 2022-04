Buna herkes çok şaşırdı! Yapay zeka, briçte zafere ulaştı

Yapay zekanın insan üstünlüğünde neler yapabileceği hala tartışmalı. Kimileri, yapay zekanın insanlardan çok daha gelişmiş olduğu bir dünyada bizleri ele geçireceği endişesinde. Ancak böyle bir senaryoda yapay zekanın insanlığa büyük katkı sunacağını düşünenler de yok değil. Tartışmalar sürerken, yapay zeka bir kart oyunu olan briçte insanlığa karşı büyük bir zafer kazandı bile.YAPAY ZEKA'DAN BRİÇ ZAFERİ! İNSANLARI GERİDE BIRAKTIYapay zeka, insan üstünlüğünün şimdiye kadar makinelere direndiği bir oyun olan briçte sekiz dünya şampiyonunu yendi. Fransız girişim NukkAI, Paris'teki iki günlük bir turnuvanın sonunda yapay zekanın zafer haberini duyurdu.The Guardian'ın haberine göre zafer, yapay zeka için yeni bir kilometre taşını temsil ediyor çünkü briçte oyuncular eksik bilgilerle çalışıyor. Başka bir deyişle, insanın karar verme sürecinin ön planda olduğu oyunda oyuncuların davranışlarına tepki vermek zorunda kalıyor.Ancak bu yapay zekanın insanoğluna karşı bir oyundaki ilk zaferi değil. Daha önce satranç ve go oyunlarında da insanları yenmişti. Buradaki asıl fark ise satranç ve go oyunlarında bir oyuncunun tek bir rakibinin olması ve her iki tarafın da tüm bilgilere sahip olması. Fakat briç böyle bir oyun değil.Imperial College London'da makine öğrenimi profesörü Stephen Muggleton, “Gördüklerimiz, yapay zeka sistemlerinin durumunda temel olarak önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor” dedi.800 EL OYNANDI VE...NukkAI mücadelesi, insan şampiyonların 10'arlı 80 sete bölünmüş 800 ardışık el oynamasını gerektirdi. Her şampiyon, bir çift rakibe karşı kendisinin ve 'sahte' ortağının kartlarını oynadı. Bu rakipler, bugüne kadar dünyanın en iyi robot şampiyonlarıydı. Bu robotlar, birçok robot yarışmasını kazanan, ancak hiçbir yerde uzman insan oyuncular kadar iyi olmadığı kabul edilen robotlardı.NooK olarak adlandırılan yapay zeka, aynı kartlar ve aynı rakiplerle insan şampiyonla aynı rolü oynadı. NooK 80 setin 67'sini, yani yüzde 83'ünü kazanmayı başardı.'YENİ NESİL YAPAY ZEKA'NukkAI'nin kurucu ortağı olan yapay zeka araştırmacısı Véronique Ventos'un NooK'u kararlarını ilerledikçe açıkladığı için “yeni nesil yapay zeka” olarak adlandırdığı belirtildi. Ventos'a göre 'Briçte, kararlarını açıklamazsan oynayamazsın.'KARA KUTU VE BEYAZ KUTUAçıklanabilirliğin yapay zekada önemli bir alan olduğu söyleniyor. Muggleton'a göre kamuoyunun son yıllarda makine öğrenimi hakkında duyduklarının çoğu, kararların nasıl alındığını açıklayamayan AlphaGo gibi kara kutu sistemlerine dayanıyor.Ancak NooK, “beyaz kutu” adı verilen bir yaklaşımı temsil ediyor. Yani bir oyunu binlerce kez oynayarak öğrenmek yerine, önce oyunun kurallarını öğreniyor ve ardından pratik yaparak oyununu geliştiriyor.Birçok kez dünya briç şampiyonu olan ve NooK'un rakiplerinden biri olan Nevena Senior, NooK'un geliştiricilerinin “muhteşem” bir iş çıkardığını söyledi.GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAPAY ZEKA'NIN ZAFERLERİ1996: IBM'in Deep Blue isimli satranç makinesi, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'a karşı bir oyun kazanmasına rağmen maçı 2-4 kaybetti. Bir yıl sonra ise Kasparov rövanşı kaybetti.2007: Dama, Kanada'daki Alberta Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından çözüldü. Damada yenilmez bir bilgisayar programı yaratıldı.2011: IBM'in Watson bilgisayarı, TV yarışma programı Jeopardy'de zafere ulaştı.2016: Google'ın DeepMind'ın laboratuvarına ait AlphaGo, Koreli Go şampiyonu Lee Sedol'u 4-1 mağlup etti. Kore Baduk Derneği, AlphaGo'ya en yüksek usta unvanı verdi.