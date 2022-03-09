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Ümitcan Uygun'un pes dedirten savunmasuına savcıdan tokat gibi cevap!

Ankara'da evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'i darp ettiği görüntülerle gündeme gelen Ümitcan Uygun ile Dilan Civelek ve Furkan Gürgil'in yargılanmasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, kusuru olmayan bir kadını öldürdüğü ve ardından pişmanlık belirtisi göstermediği gerekçesiyle Uygun hakkında takdir indirimi uygulanmasının hak, adalet ve hakkaniyete uygun olmayacağı değerlendirmesini yaptı.

Ümitcan Uygun'un pes dedirten savunmasuına savcıdan tokat gibi cevap!
Ekleme: 9.03.2022 - 13:35 Güncelleme: 9.03.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Ümitcan Uygun'un pes dedirten savunmasuına savcıdan tokat gibi cevap!
Ankara'da 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına ilişkin erkek arkadaşı Ümitcan Uygun ve arkadaşları Dilan Civelek ile Furkan Gürgil Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi.

Ümitcan Uygun ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada ek mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Ümitcan Uygun'a takdir indirimi uygulanmamasını talep etti.

'SAVUNMASIZ KADINI ÖLDÜRENE İNDİRİM ADALETLE BAĞDAŞMAZ'

Cumhuriyet Savcısı Musa Kazım Ekmen sanık Uygun hakkında, Hankulu'nun ölümünün ardından uyur pozisyonu vermesi ve ardından hakikati söylemediği ile pişmanlık belirtisi göstermediği gerekçesiyle 'takdir indirimi' uygulanmamasını talep etti.

Savcı Ekmen, Uygun'un olumsuz geçmişinin de bulunduğunu belirterek, 'Sanık Uygun'un, hiçbir kusuru olmayan, kendisinden fiziksel olarak daha güçsüz, masum bir kadına sebepsiz yere kasten şiddet uygulayıp ölümüne neden olduğu, olaydan sonra pişmanlık göstermediği gibi yargılama aşamasında suçu ikrar etmeyişi, 'hiçbir sebep ve ihtimalle uslanması mümkun bulunmayan bir kişi olduğunun' suçtan sonraki eylemlerinden de anlaşılması, ayrıca olumsuz geçmişi nedeniyle sanık hakkında takdiri indirim maddesinin uygulanması hak, adalet ve hakkaniyet kurallarıyla bağdaşmayacaktır' değerlendirmesini yaptı.

ÜMİTCAN UYGUN 'VİCADANIM RAHAT'

Hankulu'nun avukatları ve ailesi mütalaaya katılırken, söz alan sanık Uygun, sabah evden çıkarken Hankulu'nun hayatta olduğunu belirterek, 'Evden çıkarken beni yolcu etti. Benim vicdanım rahat. Doğru bir tanedir, o da ortaya çıkacak. Bahsi geçen eylemi ben gerçekleştirmedim. Tahliyemi talep ediyorum' dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.
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