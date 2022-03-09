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Real Betis - Eintracht Frankfurt .Maçı Ne Zaman? Real Betis - Eintracht Frankfurt Maçı Saat Kaçta?

Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında v maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

Ekleme: 9.03.2022 - 16:35 Güncelleme: 9.03.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Real Betis - Eintracht Frankfurt .Maçı Ne Zaman? Real Betis - Eintracht Frankfurt Maçı Saat Kaçta?
Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan maç hakkında detaylar araştırılmaya başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman ve Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda soruları yer alıyor. İki takımda hazırlıklara başladı. Taraftarlar ise maç detaylarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı muhtemel ilk 11'leri kimler ve Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Real Betis - Eintracht Frankfurt Maçı Ne Zaman?


Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman ve Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda soruları yer aldı. Karşılaşma 9 Mart Çarşamba 20.45'te başlayacak. EXXEN platformu üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.


Real Betis - Eintracht Frankfurt .Maçı Ne Zaman? Real Betis - Eintracht Frankfurt Maçı Saat Kaçta?

Real Betis - Eintracht Frankfurt Maçı Muhtemel İlk 11'leri


Real Betis - Eintracht Frankfurt maçı muhtemel ilk 11'leri hakkında araştırmalar başladı. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Real Betis - Eintracht Frankfurt maçında forma giyecek oyuncular şu şekilde sıralanabilir;

Real Betis: Bravo; Bellerin, Pezzella, Ruiz, Ruibal; Rodriguez, Carvalho; Canales, Fekir, Juanmi; Jose
Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, N'Dicka; Knauff, Jakic, Sow, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borre


Real Betis - Eintracht Frankfurt .Maçı Ne Zaman? Real Betis - Eintracht Frankfurt Maçı Saat Kaçta?

Bu Hafta Hangi Maçlar Var?

Süper Lig'in yanı sıra birçok ligde yer alan maçları takip etmek isteyenler bu hafta hangi maçlar var sorusuna cevap arıyor. Akşam evde maç keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte bu hafta oynanacak maçlar;

10 Mart Perşembe

20.00 Eyüpspor-Bursaspor TRT Spor
20.45 Leipzig-Spartak Moskova Exxen
20.45 Sevilla-West Ham Exxen
20.45 PAOK-Gent Exxen
20.45 Partizan-Feyenoord Exxen
20.45 Slavia Prag-LASK Exxen
20.45 Vitesse-Roma Exxen
22.30 Norwich City-Chelsea S Sport
22.45 Leeds United-Aston Villa S Sport
23.00 Atalanta-Leverkusen Exxen
23.00 Barcelona-Galatasaray Exxen
23.00 Braga-Monaco Exxen
23.00 Rangers-Kızılyıldız Exxen
23.00 Bodo Glimt-AZ Alkmaar Exxen
23.00 Leicester City-Rennes Exxen
23.00 Marsilya-Basel Exxen
23.00 PSV-Kopenhag Exxen 11 Mart Cuma

20.00 İstanbulspor-Keçiörengücü TRT Spor
23.00 Atletico Madrid Spor Smart

12 Mart Cumartesi

13.00 Ümraniyespor-Altınordu TRT Spor
13.30 Hatayspor-Karagümrük beIN Sports 1
15.30 Brighton-Liverpool S Sport
16.00 BB Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor
16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 1
16.00 Levante-Espanyol Spor Smart
17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport 2
18.15 Granada-Elche Spor Smart
19.00 Menemenspor-Boluspor TRT Spor
19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 1
20.00 Sampdoria-Juventus S Sport 2
20.30 Manchester United-Tottenham S Sport
20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart
22.45 Milan-Empoli S Sport 2
23.00 Granada-Valencia Spor Smart
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