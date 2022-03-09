Meteoroloji’den Yoğun Kar Uyarısı! İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?

İstanbul Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?



9 Mart Çarşamba Hava Durumu Nasıl?



İstanbul'da kar yağının etkili olacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. THY ve Pegasus bazı uçuşlarının iptal edileceğini belirtti. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle 'Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı' yapıldı. Vatandaşlar tedbirli olmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları ilgiyle takip ediyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.İstanbul'a Sibirya'dan soğuk hava dalgasının geleceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler ilgiyle takip edilirken vatandaşlarvesorularına cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Karadeniz'den giriş yapacağı belirtildi. Ayrıca bu akşam akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar sıfır derecenin altına inecek. Ayrıca kar yağışının 4-5 gün etkili olacağı bu nedenle de vatandaşların tedbirli olması gerektiği hakkında uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili olarak hava koşulları tahmini nedeniyle İstanbul'da acil toplantı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak Vali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada 'Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar. Akıl, istişare ve bilimin ışığında alınan tüm kararları gerek medyamız gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum.' İfadeleri kullanıldı.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 9 Mart Çarşamba hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşte 9 Mart Çarşamba hava durumu;EDİRNE 6°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıİSTANBUL 5°CÇok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKIRKLARELİ °5°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıKOCAELİ 5°CÇok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıA.KARAHİSAR , 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmurluİZMİR, 10°CÇok bulutluMANİSA 8°CÇok bulutluADANA, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY, 15°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA, 7°CÇok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıANKARA, 5°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR, 3°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlıKAYSERİ, 5°CÇok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKIRŞEHİR, 6°CÇok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıBOLU, 1°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK, 5°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıRİZE, 7°CÇok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN, 5°CÇok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.TOKAT, 4°CÇok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.TRABZON , 7°CÇok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.ERZURUM, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.MALATYA, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluVAN, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve güney ilçelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor.DİYARBAKIR, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı