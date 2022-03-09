Meteoroloji’den Yoğun Kar Uyarısı! İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?
İstanbul'da olumsuz hava koşullarının etkili olacağının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu yer alıyor. Peki, 9 Mart hava durumu nasıl? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
İstanbul'da kar yağının etkili olacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İstanbul'a kar ne zaman yağacak ve İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak soruları yer alıyor. THY ve Pegasus bazı uçuşlarının iptal edileceğini belirtti. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle 'Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı' yapıldı. Vatandaşlar tedbirli olmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaları ilgiyle takip ediyor. İstanbul kar yağışı ne zaman ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
İstanbul Kar Yağışı Ne Zaman Başlayacak?
İstanbul'a Sibirya'dan soğuk hava dalgasının geleceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler ilgiyle takip edilirken vatandaşlar İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorularına cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının Karadeniz'den giriş yapacağı belirtildi. Ayrıca bu akşam akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar sıfır derecenin altına inecek. Ayrıca kar yağışının 4-5 gün etkili olacağı bu nedenle de vatandaşların tedbirli olması gerektiği hakkında uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili olarak hava koşulları tahmini nedeniyle İstanbul'da acil toplantı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak Vali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada 'Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar. Akıl, istişare ve bilimin ışığında alınan tüm kararları gerek medyamız gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum.' İfadeleri kullanıldı.
9 Mart Çarşamba Hava Durumu Nasıl?
9 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 9 Mart Çarşamba hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşte 9 Mart Çarşamba hava durumu;
EDİRNE 6°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL 5°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KIRKLARELİ °5°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ 5°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
A.KARAHİSAR , 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu
İZMİR, 10°C
Çok bulutlu
MANİSA 8°C
Çok bulutlu
ADANA, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ANKARA, 5°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR, 3°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRŞEHİR, 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SAMSUN, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TOKAT, 4°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON , 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MALATYA, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve güney ilçelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor.
DİYARBAKIR, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı