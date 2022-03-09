İstanbul Okullar Tatil Mi? 10-11 Mart Okullar Tatil Mi?

10 Mart İstanbul Okullar Tatil Mi?



Hangi İllerde Okullar Tatil Edildi?

İstanbul’da olumsuz hava koşullarının etkili olacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Valilik tarafından açıklama yapılırken diğer illerde ikamet edenler de konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul’da uzun bir süre şiddetli kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Kar yağışı ile ilgili olarak acil toplantı düzenlenmesinin ardından birçok konuda tedbirler alındı. Bu tedbirler arasında kar tatilinin yer alıp almadığı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının İstanbul’da etkili olacağının belirtilmesinin ardından birçok kişi konuyla ilgili olarak detayları merak etti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Valilik tarafından açıklama öğrenciler ve veliler tarafından ilgiyle takip edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Pazar gününe kadar yoğun kar yağışı olacağı belirtildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada *10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. 10 Mart tarihinden itibaren okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği valilik tarafından gelen bu açıklamayla belirtildi.Okulların İstanbul’da tatil edilmesinin ardından birçok kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Kar tatilinin ilan edilmesinin ardından diğer illerde yaşayan öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. İşte kar tatili yapan okullar listesi;-Erzincan ve Erzurum illerinde soğuk hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği biliniyor. Ayrıca ilin çevresindeki yüksek ve dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu aktarıldı.-Bitlis ilinde de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edileceği belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ile Tatvan, Mutki ve Hizan’da 1 gün süreyle tatil edilirken, resmi kurumlarda çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacaktır. “ ifadeleri kullanıldı.