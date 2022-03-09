İPhone SE 3 Ne Zaman Satışa Çıkacak? iPhone SE 3 Fiyatı Ne Kadar?
iPhone SE 3 modelinin tanıtılmasının ardından birçok kişi konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında iPhone SE 3 fiyatı ne kadar sorusu yer aldı. Peki, iPhone SE 3 fiyatı ne kadar? iPhone SE 3 özellikleri neler? İPhone SE 3 n zaman satışa çıkacak? İşte merak edilenler...
iPhone tarafından çıkarılacak yeni model birçok vatandaş tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında iPhone SE 3 ne zaman satışa çıkacak ve iPhone SE 3 fiyatı ne kadar soruları yer aldı. Birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. Uzun zamandır çıkası beklenen yeni model 8 Mart itibariyle halka tanıtıldı. Ülkede satılan en uygun fiyatlı modeller arasında yer alacağının belirtilmesinin ardından Apple tarafından bu model için belirlenen rakam belli oldu. Zamlanan Apple ürünlerinin ardından yeni fiyatların ne kadar olacağı hakkında tahminler yürütülmeye başlandı. iPhone SE 3 fiyatı ne kadar ve iPhone SE3 ne zaman satışa çıkacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
iPhone SE 3 Fiyatları Ne Kadar?
Uzun zamandır tanıtılması beklenen iPhone SE 3 model vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında iPhone SE 3 fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Ürünlerin zamlanmasının ardından ucuz bir model olarak piyasaya sürülmesi beklenen yeni modelin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı. İşte Apple tarafından belirlenen rakamlar şu şekilde sırlanabilir;
Yeni nesil iPhone SE 64GB: 10.999 TL
Yeni nesil iPhone SE 128GB: 11.899 TL
Yeni nesil iPhone SE 256GB: 13.699 TL
iPad Air 5 64GB: 10.699 TL
iPad Air 5 256GB: 13.299 TL
Studio Display: 27.999 TL
Studio Display (Nano-texture cam): 32.499 TL
M1 Max işlemcili Mac Studio: 35.999 TL
M1 Ultra işlemcili Mac Studio: 69.999 TL
iPhone SE 3 Ne Zaman Satışa Çıkacak?
iPhone SE 3 modelinin tanıtılmasının ardından en çok merak edilen sorulardan biri de iPhone SE 3 ne zaman satışa çıkacak sorusu oldu. Apple tarafından belirtilenlere göre model henüz seri üretime geçmedi. Ön sipariş seçeneğini seçerek talep oluşturabilir ve bu süreci hızlandırabilirsiniz. Apple tarafından tanıtılan yeni ürünlerin sipariş durumu şu şekilde;
Yeni nesil iPhone SE: 18 Mart’ta ön sipariş, 25 Mart’ta satış
iPad Air 5: Şu an mevcut değil
Mac Studio: Şu an mevcut değil
Studio Display: Şu an mevcut değil
iPhone SE 3 Özellikleri Neler?
8 Mart tarihinde tanıtılan ürünler arasında en dikkat çekeni de iPhone SE 3 modeli oldu. Bu nedenle birçok kişi iPhone SE 3 modeli özellikleri neler sorusuna cevap aramaya başladı. iPhone SE 3 modelinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;
• Ekran: 4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel
• İşlemci: Apple A15 Bionic
• İşletim sistemi: iOS 15
• Arka kamera: 12 megapiksel
• Ön kamera: 7 megapiksel
• Boyutlar: 138 x 67 x 7.3 mm
• Ağırlık: 148 gr
• Renkler: Beyaz, Siyah, Kırmızı
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