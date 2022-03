İPhone SE 3 Ne Zaman Satışa Çıkacak? iPhone SE 3 Fiyatı Ne Kadar?

iPhone SE 3 Fiyatları Ne Kadar?



iPhone SE 3 Ne Zaman Satışa Çıkacak?



iPhone SE 3 Özellikleri Neler?



iPhone tarafından çıkarılacak yeni model birçok vatandaş tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. Uzun zamandır çıkası beklenen yeni model 8 Mart itibariyle halka tanıtıldı. Ülkede satılan en uygun fiyatlı modeller arasında yer alacağının belirtilmesinin ardından Apple tarafından bu model için belirlenen rakam belli oldu. Zamlanan Apple ürünlerinin ardından yeni fiyatların ne kadar olacağı hakkında tahminler yürütülmeye başlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Uzun zamandır tanıtılması beklenen iPhone SE 3 model vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Ürünlerin zamlanmasının ardından ucuz bir model olarak piyasaya sürülmesi beklenen yeni modelin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı. İşte Apple tarafından belirlenen rakamlar şu şekilde sırlanabilir;Yeni nesil iPhone SE 64GB: 10.999 TLYeni nesil iPhone SE 128GB: 11.899 TLYeni nesil iPhone SE 256GB: 13.699 TLiPad Air 5 64GB: 10.699 TLiPad Air 5 256GB: 13.299 TLStudio Display: 27.999 TLStudio Display (Nano-texture cam): 32.499 TLM1 Max işlemcili Mac Studio: 35.999 TLM1 Ultra işlemcili Mac Studio: 69.999 TLiPhone SE 3 modelinin tanıtılmasının ardından en çok merak edilen sorulardan biri desorusu oldu. Apple tarafından belirtilenlere göre model henüz seri üretime geçmedi. Ön sipariş seçeneğini seçerek talep oluşturabilir ve bu süreci hızlandırabilirsiniz. Apple tarafından tanıtılan yeni ürünlerin sipariş durumu şu şekilde;Yeni nesil iPhone SE: 18 Mart’ta ön sipariş, 25 Mart’ta satışiPad Air 5: Şu an mevcut değilMac Studio: Şu an mevcut değilStudio Display: Şu an mevcut değil8 Mart tarihinde tanıtılan ürünler arasında en dikkat çekeni de iPhone SE 3 modeli oldu. Bu nedenle birçok kişi isorusuna cevap aramaya başladı. iPhone SE 3 modelinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;• Ekran: 4.7 inç LCD, 1334 x 750 piksel• İşlemci: Apple A15 Bionic• İşletim sistemi: iOS 15• Arka kamera: 12 megapiksel• Ön kamera: 7 megapiksel• Boyutlar: 138 x 67 x 7.3 mm• Ağırlık: 148 gr• Renkler: Beyaz, Siyah, Kırmızıvesorularına sizler için cevap hazırladık. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.