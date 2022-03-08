Avrupa’da doğalgaz fiyatları 12 günde yüzde 160 arttı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesi Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını rekor seviyeye taşıdı. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların cuma günü megavatsaat başına 192.5 euro olan fiyatı, dün yüzde 80'e yakın yükselerek 345 euroya çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri fiyatların artışını tetikledi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 12 günde yaklaşık yüzde 160 arttı.ENDİŞE VE PANİK HAVASIOxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Uzmanı Katja Yafimava, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının piyasalardaki endişe ve panikten kaynaklandığını söyledi. Yafimava, "Bu fiyatlar, piyasanın Rus doğalgaz arzının tamamının kesilmesinden korktuğu anlamına geliyor.Ancak bu korkular arzın duracağı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı. AB ülkelerinin Rus gazına bağımlılığı 2011 yılından beri hızla artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Avrupa'nın geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği 155 milyar metreküp gaz, toplam ithalatının yüzde 45'ini ve toplam gaz tüketiminin yüzde 40'ını oluşturdu.Durumu "karşılıklı bağımlılık" olarak nitelendiren uzmanlar, Avrupa'nın Rus gazının yerini kolayca dolduramayacağını ancak Rusya'nın da Avrupa'ya sattığı enerji emtialarından sağladığı geliri başka bir kaynaktan kolaylıkla elde edemeyeceğini savunuyor.PETROL 13 YILIN ZİRVESİNDEGeçen hafta yüzde 25'e yakın artışla 118 doların üzerini test eden Brent petrolün varil fiyatı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasının ardından dün yüzde 10'dan fazla artarak son 13.5 yılın en yüksek seviyesi olan 130 doları geçti.Brent tipi petrol 139 dolara kadar çıkarak 2008'de tarihi rekor olan 143 dolara yaklaştı. Petrolde savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaşanan artış yüzde 33.2 oldu. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelimi ile altının ons fiyatı da yükselişini sürdürdü ve Asya seansında Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2.000 doları test etti.İSPANYA'DA ELEKTRİK FİYATLARI 12 GÜNDE % 115 YÜKSELDİRusya-Ukrayna savaşının etkisiyle son 10 günde art arda büyük artış görülen İspanya'daki elektrik fiyatları dün megavat saat başına ortalama 442.54 euroyla ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ise elektrik fiyatlarındaki artış yüzde 115'e ulaştı.EMTİALAR KANATLANDIEnerji fiyatlarının yükselmesi ve Ukrayna- Rusya savaşının yarattığı arz endişeleri emtiada birçok varlığın rekor fiyatlara yükselmesine neden oldu. Yeni rekor seviyeye çıkan bakır fiyatları ton başına 10 bin 835 doları gördü.Alüminyum fiyatları da 4 bin dolarla rekor kırarken, paladyum da zirveye ulaştı. Nikel ise 33 bin doları geçerek 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Buğday fiyatları yüzde 7'lik artışla 13 dolarla 14 yılın zirvesine yükseldi.Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, Batılı devletlerin yeni yaptırımlarına hazırlanması borsalarda satış dalgasına neden oldu. Avrupa borsaları gün içinde yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.