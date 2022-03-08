Ankaray Çalışmıyor Mu? 8 Mart Ankaray Neden Kapalı?
Ankaray hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Ankaray'ın ulaşıma kapatılmasının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Peki, Ankaray neden çalışmıyor? Ankaray çalışmıyor mu? Ankaray kapalı mı? İşte merak edilenler...
Ankara'da ulaşım için metroya yönelen birçok vatandaş konuyla ilgili olarak araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankaray çalışmıyor mu ve Ankaray neden kapalı soruları yer alıyor. Ulaşım konusunda sorun yaşayanlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. 8 Mart sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili detaylar merak edildi. Ankaray çalışmıyor mu ve Ankaray neden çalışmıyor sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
8 Mart Ankaray Çalışmıyor Mu?
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola koyulan birçok Ankaralı vatandaş Ankaray'ın kapalı olması nedeniyle problem yaşadı. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında 8 Mart Ankaray çalışmıyor mu ve Ankaray neden çalışmıyor soruları yer aldı. Twitter üzerinden birçok yorum ve şikayetin dile getirilmesinin ardından Ankaray'da bir arızanın ortaya çıktığı bu nedenle ulaşımın sağlanamadığı aktarıldı. Sabah saat 08.10'dn itibaren Ankaray kullanılamıyor.
Ankaray Nedir?
Ankara'da yaşamayanlar Ankaray nedir sorusuna cevap arıyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Ankara ilinde ulaşımı kolaylaştırma amacıyla yapılan toplu taşıma araçlarından biri de Ankaray'dır. 8.527 kilometre uzunluğunda olan bu hafif raylı metro sistemi günlük olarak birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. İlk olarak hizmete giriş tarihi 30 Ağustos 1996 yılıdır. İstanbul M! Metrosundan sonra yapılan en eski metro hattı olarak Ankaray bilinmektedir. Toplam 11 duraktan oluşmaktadır. Ankaray durakları ise şu şekilde sıralanabilir;
Dikimevi
Kurtuluş
Kolej
Kızılay
Demirtepe
Maltepe
Tandoğan
Beşevler
Bahçelievler
Emek
AŞTİ
Mamak Uzatması
1 Abidinpaşa
2 Aşık Veysel
3 Tuzluçayır
4 General Zeki Doğan
5 Fahri Korutürk
6 Cengizhan
7 Akşemsettin
8 Natoyolu
Ankaray Geçiş Ücreti Ne Kadar?
Ankaray geçiş ücreti birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Ankaray geçiş ücreti ne kadar sorusu oldu. Tam kart için tek binişten 4,50 lira ücret alınmaktadır. İndirimli tarife için tek biniş ise 2,50 lira olarak belirlenmiştir. Tam kart aktarma tarifesi bu durumda 2,25 lira olurken indirimli kart için 1,25 olarak ödenir. AnkaKart bulunmayan kişilerin ise tek kullanımlık bilet için 5 lira ödemesi gerekmektedir.
Ankaray En Son Saat Kaçta Kapanıyor?
Ankaray kullanan binlerce kişinin en merak ettiği sorulardan biri de Ankaray en son saat kaçta kapanıyor sorusudur. Birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. Günlük olarak 11 durak üzerinde ulaşım sağlayan Ankaray en son Kızılay'da 01.00'de hareket eder. Aynı zamanda metro istasyonlarına ring servisi hizmeti ise 01.40'a kadar devam etmektedir. Ayrıca metronun ilk kalkış saati ise 06.00 olarak belirlenmiştir.
Ankaray çalışmıyor mu ve Ankaray neden çalışmıyor sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.