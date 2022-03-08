  • USD: 14,30 - 14,33
  • EURO: 15,53 - 15,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankaray Çalışmıyor Mu? 8 Mart Ankaray Neden Kapalı?

Ankaray hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Ankaray'ın ulaşıma kapatılmasının ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Peki, Ankaray neden çalışmıyor? Ankaray çalışmıyor mu? Ankaray kapalı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 8.03.2022 - 12:02 Güncelleme: 8.03.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Ankaray Çalışmıyor Mu? 8 Mart Ankaray Neden Kapalı?
Ankara'da ulaşım için metroya yönelen birçok vatandaş konuyla ilgili olarak araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ankaray çalışmıyor mu ve Ankaray neden kapalı soruları yer alıyor. Ulaşım konusunda sorun yaşayanlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. 8 Mart sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili detaylar merak edildi. Ankaray çalışmıyor mu ve Ankaray neden çalışmıyor sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

8 Mart Ankaray Çalışmıyor Mu?


Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola koyulan birçok Ankaralı vatandaş Ankaray'ın kapalı olması nedeniyle problem yaşadı. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında 8 Mart Ankaray çalışmıyor mu ve Ankaray neden çalışmıyor soruları yer aldı. Twitter üzerinden birçok yorum ve şikayetin dile getirilmesinin ardından Ankaray'da bir arızanın ortaya çıktığı bu nedenle ulaşımın sağlanamadığı aktarıldı. Sabah saat 08.10'dn itibaren Ankaray kullanılamıyor.


Ankaray Çalışmıyor Mu? 8 Mart Ankaray Neden Kapalı?

Ankaray Nedir?


Ankara'da yaşamayanlar Ankaray nedir sorusuna cevap arıyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Ankara ilinde ulaşımı kolaylaştırma amacıyla yapılan toplu taşıma araçlarından biri de Ankaray'dır. 8.527 kilometre uzunluğunda olan bu hafif raylı metro sistemi günlük olarak birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. İlk olarak hizmete giriş tarihi 30 Ağustos 1996 yılıdır. İstanbul M! Metrosundan sonra yapılan en eski metro hattı olarak Ankaray bilinmektedir. Toplam 11 duraktan oluşmaktadır. Ankaray durakları ise şu şekilde sıralanabilir;

Dikimevi
Kurtuluş
Kolej
Kızılay
Demirtepe
Maltepe
Tandoğan
Beşevler
Bahçelievler
Emek
AŞTİ

Mamak Uzatması

1 Abidinpaşa

2 Aşık Veysel

3 Tuzluçayır

4 General Zeki Doğan

5 Fahri Korutürk

6 Cengizhan

7 Akşemsettin

8 Natoyolu


Ankaray Çalışmıyor Mu? 8 Mart Ankaray Neden Kapalı?

Ankaray Geçiş Ücreti Ne Kadar?


Ankaray geçiş ücreti birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de Ankaray geçiş ücreti ne kadar sorusu oldu. Tam kart için tek binişten 4,50 lira ücret alınmaktadır. İndirimli tarife için tek biniş ise 2,50 lira olarak belirlenmiştir. Tam kart aktarma tarifesi bu durumda 2,25 lira olurken indirimli kart için 1,25 olarak ödenir. AnkaKart bulunmayan kişilerin ise tek kullanımlık bilet için 5 lira ödemesi gerekmektedir.

Ankaray En Son Saat Kaçta Kapanıyor?


Ankaray kullanan binlerce kişinin en merak ettiği sorulardan biri de Ankaray en son saat kaçta kapanıyor sorusudur. Birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. Günlük olarak 11 durak üzerinde ulaşım sağlayan Ankaray en son Kızılay'da 01.00'de hareket eder. Aynı zamanda metro istasyonlarına ring servisi hizmeti ise 01.40'a kadar devam etmektedir. Ayrıca metronun ilk kalkış saati ise 06.00 olarak belirlenmiştir.

Ankaray çalışmıyor mu ve Ankaray neden çalışmıyor sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.


Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
İstanbul'da ulaşım kaosu! Metroda yine izdiham yaşandı...
Putin'i ikna edecek iki liderden biri Erdoğan!
Rusya Ukrayna savaşı kritik aşamada! Dakika dakika son gelişmeler...
İsrail polisi Filistinli genci vurdu!
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Fethiye Kelebekler Vadisi'nde 7 aylık hamile eşini 400 bin lira için kayalıklardan iterek öldürdü! Gerekçeli karar açıklandı
Rusya'nın Ukrayna'da öncelikle hedeflediği 5 başlık!
10 gün için Rusya'ya uygulanan yaptırımlar İran ve Kuzey Kore'yi geçti!
Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütüne darbe!
'Kişilere hizmet bitti' diyen İmamoğlu'nun niyeti belli oldu! Belediyeyi kendi şirketi için kullanıyor...
ABD '11 Eylül'ün 20'nci korsanı'nı serbest bıraktı!
Rusya'da Ukraynalılara 'ahlaksız' teklif: Ya ölün ya da...
Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov'dan Zelensky'e tehdit: Rusya'ya kaçsan daha iyi olur yoksa Saakaşvili’nin kaderini yaşarsın
Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlara fuhuş tuzağı
ABD'den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle!
Kadınlara emeklilik ve vergi avantajı! Çeyiz yardımı, tazminat, izin, bakıcı, istihdam destekleri de devrede!
Ayçiçekte sıkıntı yok! Stokçuların adet yalanı: İsteyene depodan getiriyoruz
Avrupa’da doğalgaz fiyatları 12 günde yüzde 160 arttı!
Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı

Stokçuluk ve fiyatı etkileme suçlarının ceza üst sınırının 2 yıldan 3 yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı

Kilosu 600 lira! İlk ürünler Ankara ve İstanbul'a gönderiliyor!

Kilosu 600 lira! İlk ürünler Ankara ve İstanbul'a gönderiliyor!

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı: Atıl arazilerde tarımsal üretime hibe verilecek

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Rusya, internetin fişini çekebilir: En geç 11 Mart'a kadar...

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Rusya, internetin fişini çekebilir: En geç 11 Mart'a kadar...

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!

Araştırma ortaya çıkardı! Koronavirüs geçirenlerin beyinlerinde küçülme gerçekleşiyor!