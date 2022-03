ABD'de petrol için yeni iddia! Brent ve altın fiyatları yönünü yukarı kırdı

ABD öncülüğünde özellikle Rus petrol ihracatının yasaklanacağı adımları piyasaları salladı. Artan risk karşısında güvenli liman gömleğini çıkarmayan spot altın fiyatları 2.020 doları görerek 19 ayın rekorunu tazelerken, petrol fiyatları 13,5 yılın zirvesinin ardından yaptığı düzeltme sonrası yeniden yönünü yukarı kırdı. Bununla beraber Avrupa ülkeleri başta olmak üzere akaryakıt fiyatları yükselişini sürdürdü.28 Ocak 2022 tarihinde piyasalarda likidite azalacak algısıyla Fed yönlü baskı yiyerek 1.780 dolara gerileyen spot altın fiyatı, Rusya-Ukrayna krizi ile tırmanışa geçti. Her gün yeni bir rekor kıran spot altın 2.021 doları görerek 19 rekorunu kırdı. Altın en son, Covid-19 krizinin tavan yaptığı dönemde, 11 Ağustos 2020 tarihinde bu seviyelerin üzerinde işlem görmüştü.GRAM ALTIN FİYATI ONS İLE YÜKSELİYOROns altın fiyatının 19 ayın rekorunu tazelemesinin ardından yurt içinde gram altın fiyatları 941 TL'yi görerek son 2,5 ayın en yüksek düzeyini test etti.RUS PETROLÜNÜN TİCARETİ SINIRLANACAK ALGISI, BRENT PETROLÜ TIRMANDIRIYORABD'den Rus petrolü ihracatını sınırlayacak adımlarına AB ülkeleri kayıtsız kaldı. Ancak ABD'nin Avrupalı müttefikleri olmadan da Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirebileceği haberleri petrol fiyatlarında yukarı hareketin devam etmesine yol açıyor.OPEC+ Genel Sekreteri Barkindo'nun Rusya'nın 7 milyon varil/günlük arzının piyasadan çekilmesine yol açacak adımlar atılması halinde, bu arz açığını kapatacak bir kapasitenin bulunmadığı uyarısı yapması da fiyatlardaki yükselişte etkili oluyor.RUSYA ABD VE AB'YE ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'ya yönelik sert yaptırımlar ve açıklamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine yönünde AB ülkelerini tehdit etti. Avrupa'ya giden boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, 'Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar' dedi.Rusya'nın Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiği biliniyor.NOVAK HIZINI ALAMADI BU KEZ ABD'YE REST ÇEKTİ: PETROLDE KABUS SENARYOSU!ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolünün ithalatını yasaklamak için yaptığı görüşmelere de değinen Novak, böyle bir senaryoda petrolün varil fiyatının 300 dolara çıkabileceğini söyledi. Uzmanlar ise, bunun küresel ekonomi için kabus senaryosu olduğunu belirtti.ABD'nin, olası yasak kararı sonrası oluşacak petrol arzını, hasımları İran ve Venezuela ile çözmek istediği kaydedildi. Bu sebepten ötürü, önümüzdeki süreçte bu iki ülkeyle olan diplomatik ilişkiler artabilir.BEYAZ SARAY: YASAK İÇİN BİR KARAR VERMEDİKBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus petrolünün ithalatına yasak getirilmesi konusunda henüz karar vermediklerini belirterek, 'Hem kendi içimizde hem de Avrupalı ortaklarımızla istişarelerimiz sürüyor' dedi.ALMANYA'DA AKARYAKIT FİYATLARI EL YAKIYORBrent petrolün varil fiyatı arz endişesiyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkarken, Almanya'da akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede benzinin ve motorinin litre fiyatı ortalama 2 avronun üzerine çıktı.PETROL YÜKSELİNCE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI FIRLADIBrent petrolün varil fiyatının, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkması benzin ve motorin fiyatlarındaki artışta etkili oldu.Almanya'da benzin ve motorinde litre fiyatları küresel petrol fiyatlarına göre ayarlanıyor ve günlük olarak oynaklık gösteriyor. Söz konusu fiyatlar, bölgeden bölgeye de farklılık gösterebiliyor.DOĞAL GAZ KONTRATLARI AVRUPA'DA YÜZDE 80 YÜKSELİŞ KAYDETTİAvrupa'da doğal gaz Rusya Ukrayna Savaşı'nın doğal gaz arzında kesinti yaratacağı endişeleri ile her geçen gün ayrı bir rekor kırıyor. Cuma günü 192,5 eurodan günü tamamlayan Hollanda'da TTF'de işlem gören Nisan vadeli gaz kontratları haftanın ilk günlerinde yüzde 80'in üzerinde artarak 350 euroya dayandı. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 12 günde yaklaşık yüzde 160 arttı.Öte yandan bugün öğleden sonra gelen yeni petrol iddiası piyasaları hareketlendirdi. ABD'li Senatör Chris Coons 'Beyaz Saray muhtemelen Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacak' dedi. Bununla beraber, yabancı ekonomi ajansları ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklaması açıklamasının bugün içinde gelebileceğini iddia etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam saatlerinde olumlu olumsuz Rusya petrolü için kararı duyurması bekleniyor.Bloomberg'e göre ABD, Avrupalı müttefiklerinin katılımı olmadan Rusya'dan petrol ithalatını tek başına yasaklayacak. Yasağın Rusya'dan petrol, LNG ve kömür ithalatını kapsayacağı öne sürülüyor.