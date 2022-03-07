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Rusya savaşı sonlandırmak için 3 şartını açıkladı!

Rusya, şartlarının Ukrayna tarafından uygulanmaya başladığı andan itibaren askeri operasyonları sonlandırabileceklerini açıkladı.

Rusya savaşı sonlandırmak için 3 şartını açıkladı!
Ekleme: 7.03.2022 - 16:00 Güncelleme: 7.03.2022 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
Rusya savaşı sonlandırmak için 3 şartını açıkladı!
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş etkisini sürdürürken, taraflar arasındaki müzakere süreçleri de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde iki kez bir araya gelen heyetlerin bugün 3. tur için yeniden masaya oturması bekleniyor.

Müzakere öncesi Reuters haber ajansına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise önemli açıklamalarda bulundu.

'TALEPLER KABUL EDİLİRSE HAREKAT SONLANIR'
Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın şartları yerine getirmesi durumunda Rusya'nın askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu ve bu kararı Ukrayna tarafına ilettiklerini duyurdu.

Öte yandan bir önceki gün ise Kremlin Basın Servisi tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmişti. Açıklamada Rusya’nın diyaloğa açık olduğu aktarılarak, "Rus tarafının anlaşmazlığı çözmek için Ukrayna makamları ve yabancı ortaklarla diyaloga hazır olduğu teyit edildi." ifadelerine yer verilmişti.

RUSYA'NIN 3 ŞARTI
Peskov, Rusya’nın şartlarını ise şu şekilde sıraladı:

-Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek sabitlemesi,
-Kırım’ın Rusya’nın parçası olarak tanınması,
-Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsız topraklar olarak tanınması.
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