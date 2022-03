Otizmli kızından anne kelimesini duymak için Almanya'dan Kocaeli'ye geldi

Almanya'da yaşayan Erkut-Burcu Ertürk çiftinin kızları Nefes, 3 yıl önce dünyaya geldi.Konuşma çağına gelen Nefes'te bir şeylerin ters gittiğini anlayan aile doktorların yolunu tuttu.KIZLARININ OTİZM OLDUĞUNU ÖĞRENDİLERKonuşamayan ve ailesi ile göz kontağı kurmayan Nefes için hastanelere başvuran aileye, kızlarının otizm olduğu söylendi.ALMANYA'DAN KOCAELİ'YE YOLCULUKDuyduklarıyla önce şaşkına dönen aile, ardından arayışlara başladı. İnternet üzerinden araştırma yapan anne Burcu Ertürk, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaştı. Almanya'dan yola çıkan anne, kızını Kocaeli'ye getirdi.At terapisi, duyu bütünleme, tomatis, bireysel terapi, oyun terapisi, karanlık oda terapisi ve merkezde bulunan hayvanların katkısıyla Nefes, salıncakta sallandığı esnada ilk kez ‘Anne' kelimesini kullandı.'KIZIMIZI ODAYA TIKMAK İSTEMEDİK'Süreci anlatan anne Burcu Ertürk, “Nefes konuşmuyor, kendini yerlere atıyordu. Göz kontağı hiç yoktu. Seslendiğimizde hiç tepki vermiyordu. Biz önce kulağında bir şey var zannettik. Kulak uzmanına gittik, her şeyin normal olduğunu söylediler. Tekrar doktorlara gittik ve otizm teşhisi koydular. Dünya başıma yıkıldı. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen bir çözüm aramaya başladık ve bu kurum ile karşılaştık. İnternet üzerinden baya araştırdık. Büyük, geniş alan olarak sadece burayı bulduk. Biz kızımızı bir odaya tıkmak istemedik. Hayvanlarla iletişim kursun istedik. Hayvanlarla çok fazla göz kontağı kuruyor artık, onların sesini çıkartıyor” dedi.'ANNE KELİMESİNİ 3 SENE BEKLEDİM''Anne kelimesini 3 sene bekledim' diyen Burcu Ertürk, “Başka çocuklar 'Anne' dediklerinde, ben kızımın ağzının içine bakardım. Acaba bir gün 'Anne' diyecek mi? Onlar gibi koşacak mı? Benimle göz kontağı kurup sarılacak mı? Nefes'te biraz zor gelişti ama neticesi çok güzel oldu. Şu an isteklerini söylüyor, kendisi yemek yiyor, suyunu içiyor. Yemeği bittiğinde mutfağa götürüyor' diye konuştu.'DÜNYALAR BENİM OLDU''Dünyalar benim oldu' İlk 'Anne' kelimesi duyduğu anı anlatan Burcu Ertürk, “Salıncakta sallıyordum. Bende bir arkadaşımla konuşuyordum. Birinin, ‘Anne' dediğini duydum. Hemen arkadaşıma dönüp, kimin seslendiğini sordum. O an bir kez daha ‘Anne' sesini duyunca Nefes'in konuştuğunu anladım. Hemen sarıldım, dünyalar benim oldu. Bir ‘Anne' kelimesini duymak için 3 bin kilometre yol kat ettim. Psikiyatrist kızımda otizm belirtilerinin artık kalmadığını söyleyince, dünyalar bizim oldu. Sadece uyaran eksikliği var, bunun da eğitim ile gideceğini söylediler. Bu anlatılmaz” şeklinde konuştu.NEFES DİĞER ÇOCUKLARA UMUT OLACAKEtrafına gülücükler saçan 3 yaşındaki Nefes, eğitimcilerini de sevince boğuyor. Her gün gelişen Nefes, otizmli çocuklar için de umut olacak.