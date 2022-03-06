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Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde sürüyor. Rus güçleri, başkent Kiev'e doğru olan yolları ve yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeye çalışıyor. Mariupol kentinde insani koridorların açılması için Rusya ile kararlaştırılan geçiçi ateşkes başkladı. Harkov'da da insani yardım koridorunun açıklması bekleniyor.

Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!
Ekleme: 6.03.2022 - 12:17 Güncelleme: 6.03.2022 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 11. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.

Mariupol Kent Konseyi, yerel saat 10.00 itibariyle Rusya ile geçiciği ateşkesin başladığını duyurdu.

Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!

İnsani koridorlar için yapılan ateşkesin yerel saat ile 21.00'e kadar süreceği açıklandı.

Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!

Yaklaşık 400 bin kişinin tahliyesinin yerel saat ile 12:00'de başlayacağı belirtildi.

Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!

Benzer bir plan dün de yapılmış, ateşkesin tam olarak yerine getirilmemesi nedeniyle başarılı olamamıştı.

Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros, Ukrayna'daki bazı sağlık tesislerinin saldırıya uğradığını duyurdu.

Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!

Tedros, saldırıların ardından ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.
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Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!
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