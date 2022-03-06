Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde sürüyor. Rus güçleri, başkent Kiev'e doğru olan yolları ve yerleşim yerlerini bombalayarak ilerlemeye çalışıyor. Mariupol kentinde insani koridorların açılması için Rusya ile kararlaştırılan geçiçi ateşkes başkladı. Harkov'da da insani yardım koridorunun açıklması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 11. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.Mariupol Kent Konseyi, yerel saat 10.00 itibariyle Rusya ile geçiciği ateşkesin başladığını duyurdu.İnsani koridorlar için yapılan ateşkesin yerel saat ile 21.00'e kadar süreceği açıklandı.Yaklaşık 400 bin kişinin tahliyesinin yerel saat ile 12:00'de başlayacağı belirtildi.Benzer bir plan dün de yapılmış, ateşkesin tam olarak yerine getirilmemesi nedeniyle başarılı olamamıştı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros, Ukrayna'daki bazı sağlık tesislerinin saldırıya uğradığını duyurdu.Tedros, saldırıların ardından ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.