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Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği “Strela” uçaksavar füzeleri 35 yıllık çıktı: 'Büyük bir utanç'

Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceğini açıkladığı 2 bin 700 Strela uçaksavar füzesinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu’na (NVA) ait olduğu belirtildi. Ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığı tespit edildi. Çalışmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna’ya gönderilmesi “Federal hükümet için büyük bir utanç” ifadeleri ile belirtildi.

Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği “Strela” uçaksavar füzeleri 35 yıllık çıktı: 'Büyük bir utanç'
Ekleme: 4.03.2022 - 12:01 Güncelleme: 4.03.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği “Strela” uçaksavar füzeleri 35 yıllık çıktı: 'Büyük bir utanç'
Alman Spiegel dergisinde yayınlanan bir haberde, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu’na (NVA) ait olduğu, ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi.

"FEDERAL HÜKÜMET İÇİN BÜYÜK UTANÇ"

Mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlamaların bulunduğu kaydedildi. Haberde, çalışmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna’ya gönderilmesi “Federal hükümet için büyük bir utanç” ifadeleri ile nitelendirildi.

Uçaksavar füzelerinin roketlerinin bulunduğu ahşap sandıkların ise çürümüş halde bulunduğu, mühimmatın yer aldığı depoya askerlerin koruyucu ekipmanlarla girmesine izin verildiği belirtildi.
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Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği “Strela” uçaksavar füzeleri 35 yıllık çıktı: 'Büyük bir utanç'
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