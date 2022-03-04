ABD'li siyaset bilimci John Mearsheimer'den Ukrayna itirafı: Suçlu ABD ve Avrupalı müttefikleri!

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 9. gününde devam ederken ABD'li Siyaset Bilimci John Mearsheimer'ın 2015 ylında yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi.Mearsheimer konuşmasında Ukrayna'da yaşanan krizle ilgili olarak Batı'nın Ukrayna'yı 'hayal alemine sürüklemesinden' bahsediyor. Konuşmasında Ukrayna'nın Batı rüyası gördüğünden ve bunu destekleyenin ABD ve Avrupalı müttefikleri olduğuna dikkat çeken Mearsheimer, 'Burada olan şey Batı'nın Ukrayna'yı hayal alemine sürüklemesinden ibarettir ve Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara toslayacaktır.' görüşünü dile getiriyor.ABD'li siyaset bilimci krize çözüm olarak da Ukrayna'nın tarafsız hale getirilmesini öneriyor.Ukrayna'yı tarafsız bir yer haline getirmenin ve ekonomik olarak kalkındırmanın en iyi çözüm olduğunu belirten Mearsheimer, ülkeyi Rusya-NATO arasındaki rekabetten çekip çıkarmak gerektiğini şu sözlerle açıklıyor:'Bizim yaptığımız şey Ukraynalıları Rusya'ya karşı kışkırtmaktan ibaret. Ukrayna halkına bir gün bizim Putin'i yeneceğimiz ve Ukrayna'yı Batı'nın bir parçası haline getireceğimiz yönünde umut vermekteyiz. Çünkü zamanın bizden yana olduğunu düşünüyoruz.Ukrayna halkı da bu dediklerimize güvenmekte ama Ukrayna halkının tamamı Rusya ile çatışmaya gönülsüz bakmakta. Ve bunun yerine çetin bir mücadeleyi tercih etmektedirler.Biraz önce söylediğim gibi, eğer bizim dediğimiz şekilde devam ederlerse ülkeleri sonunda duvara toslayacak. Bizim yaptığımız şey de bu sonu hızlandırmak.Yapmamız gereken en iyi şey Ukrayna'yı tarafsız hale getirmek. Bunu yapmak bizim de (ABD) işimize gelecektir. Ve krizi çok hızlı bir şekilde ortadan kaldıracaktır. Rusya'nın da işine gelecektir. Ve en önemlisi Ukrayna'nın bu krizi çözmesiyle işi de kolaylaşacaktır. 'John Mearsheimer 2014'te Foreign Affairs dergisi için kaleme aldığı makalede, Batı'nın Rusya'nın arka bahçesine girdiğini ve ülkenin temel stratejik çıkarlarını tehdit ettiğini dile getiriyor. Mearsheimer'e göre, Ukrayna krizinin suçlusu ABD ve Avrupalı müttefikleridir ve krizin yaşanmasının temel nedeni NATO genişlemesidir. Söz konusu genişleme politikası, Ukrayna'nın Rus yörüngesinden çıkartılması ve Batı'ya entegre edilmesi stratejisinin merkezi unsurudur.Mearsheimer göre, temel yanlışlık, Amerika ve Avrupa'nın liberal değerleri başkalarına ne pahasına olursa olsun dayatmaya çalışmasındadır. Hukukun üstünlüğü, ekonomik karşılıklı bağımlılık ve demokrasi gibi faktörleri dünyaya yaymak bütünlükte olumlu bir hal sayılabilir. Fakat bunu yaparken jeopolitik gerçekler de dikkate alınmalıdır. Öyle ki, kendi çıkarlarını korumak Rusya'nın hakkıdır. Moskova bu açıdan gerçek bir jeosiyaset merkezidir ve görüldüğü gibi, belli başarılar da elde ediyor. Bu anlamda Batı, liberalizmi mutlak şart sayarak büyük hata yapıyor.Chicago Üniversitesi profesörü John Mearsheimer ile Harvard'dan meslektaşı Stephen Walt'ın kaleme aldığı 'İsrail Lobisi ve ABD Dış Politikası' İsrail'e verilen tam desteğin ABD çıkarlarıyla çeliştiği iddia ettiği için Yahudi lobisinin tepkisini çekmişti. ABD'deki Yahudi lobisinin önde gelen kuruluşlarından İftira ve İnkara Karşı Mücadele Birliği (ADL-Anti Defamation Leauge) Başkanı Abraham Foxman, kitabı, 'Arap-İsrail çatışması ve İsrail destekçilerinin ABD'deki rolü konusunda sinsi ve taraflı bir eser' olarak nitelemişti.