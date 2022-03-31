Ukrayna sokakları 'Bayraktar' diye inliyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 36'ncı gününe girdi. Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu kararlar çıkarken, Rusya belli bölgelerdeki askeri varlıklarını geri çekme kararı aldı. Ukrayna'da Rus işgaline direnişin sembolü haline gelen Türk SİHA'ları halkın en büyük motivasyon kaynağı oldu.Hep bir ağızdan söylüyorlarUkrayna ordusunun yazıp bestelediği Bayraktar şarkısı, Ukraynalılar için en büyük motive kaynağı oldu. Lviv sokaklarında Ukraynalılar, Rus işgaline karşı motivasyon ve güç buldukları şarkıyı hep bir ağızdan söylüyorlar.Bayraktar TB2, Ukrayna'nın tarihinde dönüm noktası oldu. Lviv sokaklarında toplanan Ukraynalılar, kent meydanında hep bir ağızdan, 'Bayraktar' şarkısını söylüyor.'Bizde donanımları yok eden Bayraktar var'Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanılan şarkıyı paylaşmıştı. Videolu paylaşımda Bayraktar TB2'nin hedeflerini nokta atışı vurduğu anlar yer alırken, 'Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Ukrayna'ya işgalciler geldi. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. BAYRAKTAR' sözlerine yer verilmişti.Baykar'ın ürettiği Bayraktar İHA ve SİHA'lar Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en büyük kozu olarak biliniyor.