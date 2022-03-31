TUS Sonuçları Açıklandı Mı? TUS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

TUS Sonuçları Açıklandı Mı?



TUS Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?



2022 TUS sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili birçok aday arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Tvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.TUS sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edildi. 6 Mart 2022 tarihinde TUS sınavının yapılmasının ardından bu ay içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının bugün açıklanacağı belirtildi. Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak ÖSYM tarafından “TUS sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 31 Mart tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.” Açıklaması yapılmıştı. Bugünden itibaren ÖSYM sonuç sayfasından TUS sonuçlarına ulaşım sağlayabilirsiniz.TUS sınav sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. ÖSYM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Hesaplanan standart puanlar kullanılarak, Tıp fakültesi mezunu adaylar için belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır. Tıp dışı meslek mensubu adaylar için belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.” İfadeleri kullanıldı. TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişi sonuçlarını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.