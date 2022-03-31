Mimar Odası PKK'nın yayın organına ödül verdi!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 29 Eylül 2021'de 'Koruma Alanında Emre Madra Basın Ödülleri' töreni yapıldı. Programda terör örgütü PKK'nın yayın organı olan ve Avrupa'da yayın yapan JIN TV ile programcısı Güler Yıldız Bastion'a 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' dalında ödül verildi.Terör örgütünün yayın organına ödül verilmesi ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçerek ödülü veren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, üyeler Ece Yoltay, Mustafa Özgür Bayramoğlu, Muteber Osmanpaşaoğlu, Nihal Evirgen Kabal, Tuğba Arslan Konak ve Ünal Kara hakkında soruşturma başlattı.TERÖRİSTLER ANISINA KURULDUAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 7 kişi hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianamede ödül verilen JIN TV'nin PKK'nın amaçları doğrultusunda, 9 Ocak 2013'te Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın, örgüt adına lobi faaliyeti yürüten Fidan Doğan ile örgütün gençlik hareketi üyesi Leyla Şaylemez anısına kurulduğunu aktardı. Kanalın, Almanya'da terör örgütü PKK'nın amaçları doğrultusunda faaliyet yürüten Newa Kadın Vakfı tarafından 8 Mart 2018'de Arapça, Türkçe, Farsça ve Kürtçe yayına başladığı belirtilirken, iddianamede terör örgütünün görüşleri doğrultusunda propaganda ve ajitasyon içerikli kadın programları yapıldığına dikkat çekildi.'TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPILDI'İddianamede, JIN TV'nin sözde KCK sözleşmesinin 14/1. maddesi kapsamında oluşturulan basın komitesine bağlı yayın hayatını sürdürdü ifade edilirken şüphelilerin terör örgütü propagandası yaptığı aktarılarak, "Örgütün amaçları doğrultusunda program yapan Güler Yıldız Bastion'un programına Ankara Mimarlar Odası yönetim kurulu olarak görev yaptığı anlaşılan şüphelilerin aldıkları kararla ödül vermek şeklindeki eylemlerinin 'terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterdiği, bu şekilde şüphelilerin silahlı terör örgütünün propagandası yapmak suçunu işlediklerine' dair haklarında kamu davası açmak için yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.BİLMEDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLERBaşsavcılık tarafından 7 kişi hakkında hazırlanan iddianamede yer alan ifadelerde, doğa ve kültürel değerlerin korunması kapsamında haber yapan gazetecilere ödül verdiklerini söylerken, şüpheliler bu ödüllerin nasıl ve kimlere verileceğini yönetim kurulu üyelerinin belirlediğini kaydetti. Şüpheliler, ödüllerin kurumlara değil doğal ve kültürel değerlerin korunması alanında Mimarlar Odası Ankara Şubesinin yaptığı çalışmaları haberleştiren gazetecilere verildiğini ifade ederken, JIN TV'nin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunu ilk kez ifade alma aşamasında öğrendiklerini öne sürdüler. Yönetim kurulu olarak JIN TV ile irtibatları bulunmadığını, ödül alacak kişiyi yönetim kurulu üyeleri olarak belirlediklerini, Güler Yıldız Bastion ve kanal hakkında herhangi bir araştırma yapmadıklarını aktaran şüpheliler, geçmişte PKK'nın güdümünde yayın yapan herhangi bir kuruluşa ödül vermediklerini söyledi. İddianame, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.