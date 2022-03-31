Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yanan otomobilin...
Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Bir otomobilin tıra arkaan çarptığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza sonrası her iki araç da alev aldı. Yangına müdahale sürüyor.
Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza! Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir otomobil TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın ardından araç yanmaya başladı. Aracın içinden çıkamayan sürücü feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yanan aracı ve TIR'ın dorsesindeki alevleri söndürme çalışmamaları sürüyor.