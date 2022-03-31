Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yanan otomobilin...

Tuzla Kuzey Marmara otoyolunda tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Bir otomobilin tıra arkaan çarptığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza sonrası her iki araç da alev aldı. Yangına müdahale sürüyor.