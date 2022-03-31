İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş isyan etti

Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza yaşandığı bildirildi. Arıza nedeniyle seferler yapılamazken, metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri döndü. Metroyu kullanamayan bir diğer vatandaş ise, “ "Maalesef çalışmıyormuş. Kullanacaktım ama çalışmıyor. Ünalan'dan bindim. Asansör ve yürüyen merdivenlerde çalışmıyor. Ne olduğunu görevlilerde bilmiyor" diyerek tepki gösterdi.

Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza nedeniyle duran seferler, 50 dakika süren aksaklığın ardından arızanın giderilmesiyle normale döndü.Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşanmıştı. Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı. Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı. Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı. İstasyonlarda yoğunluklar oluştu. Daha sonra yapılan paylaşımda ise M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi. Seferlerin 50 dakika süren aksaklığın ardından normale dönmesiyle, vatandaşlar metroları tekrar kullanmaya başladı."SÜREKLİ ARIZA OLUYOR"Arıza nedeniyle metroyu kullanamayan Hilmi Adalıoğlu, "Pendik'e gidecektim. Her gün metroyu kullanıyorum. Fakat çalışmıyormuş. Sürekli oluyor arıza. Görevliler geri çevirdiler. Başka bir araç varsa onları kullanmaya çalışacağız" dedi.Metroyu kullanamayan bir diğer vatandaş ise, " Maalesef çalışmıyormuş. Kullanacaktım ama çalışmıyor. Ünalan'dan bindim. Asansör ve yürüyen merdivenlerde çalışmıyor. Ne olduğunu görevlilerde bilmiyor. En yakın güzergaha bakacağım. Eminönü'ne gideceğim. Kadıköy'e gidip vapura binmeyi deneyeceğim" ifadelerini kullandı.