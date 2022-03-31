İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 PKK'lı teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kopuşlar tüm hızıyla sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, 2 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu..

İçişleri koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmalarında, PKK/KCK Terör Örgütü'nden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.BU SENEKİ BİLANÇO: 212014'te örgüte katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.Böylelikle, bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.