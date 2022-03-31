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Çin'den son dakika açıklaması: Rusya ile iş birliğimizin sınırı yok!.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyon sonrası özellikle ABD tarafından Rusya'ya destek vermekle suçlanan Çin'den "rest" açıklaması geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin ve Rusya arasındaki iş birliğinin, hegemonyaya karşı koymada üst sınırının olmadığını bildirdi..

Çin'den son dakika açıklaması: Rusya ile iş birliğimizin sınırı yok!.
Ekleme: 31.03.2022 - 01:04 Güncelleme: 31.03.2022 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
Çin'den son dakika açıklaması: Rusya ile iş birliğimizin sınırı yok!.
Çin basınında yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Çin ve Rusya'nın, küresel çok kutupluluğu geliştirme ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi çabalarını sürdüreceğini belirtti.

'HEGEMONYAYA KARŞI ÜST SINIRIMIZ YOK'

Vang, Çin ve Rusya arasındaki iş birliğinin barış için çabalama ve hegemonyaya karşı koyma konusunda bir üst sınırının olmadığını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı için ülkesini ziyaret eden Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Anhui eyaletinin Tunşi şehrinde bugün bir araya gelmişti.

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