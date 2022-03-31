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Batı'ya diplomasi ve demokrasi dersi! İstanbul'daki müzakereler Dünya gündeminde...

Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinin sonlanması için yürüttüğü barış diplomasisiyle dünyaya ders verdi. Gerilimi artıran ABD Başkanı Biden ise İstanbul müzakereleri sonrası Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede desteğini kaybetti. Biden'ın Putin'e "kasap" demesine çıkışan Macron, görüşme sonrası Rus lideri arayarak diplomasiye yöneldi.

Batı'ya diplomasi ve demokrasi dersi! İstanbul'daki müzakereler Dünya gündeminde...
Ekleme: 31.03.2022 - 09:06 Güncelleme: 31.03.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Batı'ya diplomasi ve demokrasi dersi! İstanbul'daki müzakereler Dünya gündeminde...
Müzakerelerin Türkiye'ye alınması hem savaşın tarafları hem de dünya siyaseti tarafından olumlu karşılandı. Türkiye'deki görüşmeler sonrası Ukrayna tarafı 'Ruslar bizi ilk kez ultimatom vermeden dinledi' derken Rus tarafı da masada olmaktan memnun olduklarını ve 2 bölgede saldırıları durdurduğunu açıklamıştı. Son gelişmeler dünya medyası ve uluslararası siyasette geniş yankı uyandırırken Türkiye'nin batıya adeta diploması ve demokrasi dersi vermesi gündem oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, İstanbul müzakerelerinden çıkan sonucu değerlendirmek üzere önceki akşam Avrupa'daki partnerleri olan İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'ya 'Quint Beşlisi' toplantısı için davette bulundu. Telefon bağlantısıyla yapılan toplantıda müzakerelerin yanı sıra gıda güvenliği, göçmenler gibi krizin tüm sonuçları ele alındı.

Batı'ya diplomasi ve demokrasi dersi! İstanbul'daki müzakereler Dünya gündeminde...

PUTİN'E KASAP DEME TARTIŞMASI

1 saat süren toplantıya, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Biden'ın Putin için 'kasap' sıfatını kullanmasına karşı çıkması damgasını vurdu. Macron, toplantıda daha önce gazetecilere söylediği sözleri tekrarlayarak 'Ben Putin'e kasap demeyeceğim. Sözlerde ve eylemlerde gerilim artırılmamalı. Biz, Avrupalılar olarak coğrafyamızı ve tarihimizi unutmamalıyız. Rus halkına karşı savaşta değiliz' dedi.

Batı'ya diplomasi ve demokrasi dersi! İstanbul'daki müzakereler Dünya gündeminde...

PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

1 saat süren toplantı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus lider Putin'i aradı. 1 saati aşkın süren telefon görüşmesinde İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları konuşuldu.

PUTİN: İSTANBUL'DA İLERLEME OLDU

Görüşme sonrası Elysee diplomatları, 'Putin, müzakerelerde ilerleme olduğunu söyledi. Ukrayna güvenlik garantileri istiyor. Bu konuyu Ruslar ve Ukraynalılar tartışmalı. Bu aşamada tartışma iki taraf arasında sürüyor. Biz Ukrayna'yı desteklediğimizi zaten belirtiyoruz' dedi.

Biden ise İstanbul'da yapılan görüşmelerde Kremlin'i işaret ederek, 'Atacakları adımları görene dek, buna fazla bir anlam yüklemiyorum' dedi.

Batı'ya diplomasi ve demokrasi dersi! İstanbul'daki müzakereler Dünya gündeminde...

TEKLİFLERİNİ SOMUTLAŞTIRMALARI İYİ BİR GELİŞME

RUS lider Vladimir Putin İstanbul müzakerelerini 'İlerleme var' sözleriyle değerlendirirken Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 'İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerinden bazı olumlu sonuçlar çıktı. Ukrayna'nın en azından tekliflerini somut olarak formüle etmesi ve kâğıda dökmeye başlaması olumlu. Şimdiye kadar bunu başaramadık. Bu olumlu bir unsur. Ancak daha yapılacak çok iş var. Henüz bir dönüm noktasına gelmedik' dedi.

İLK SİNYALLER OLUMLU

UKRAYNA CUMHURBAŞKANI, VOLODOMIR ZELENSKI: İstanbul'daki barış görüşmelerinden gelen ilk sinyaller olumlu. Ancak vatan savunmasına devam edeceğiz. Zira dün geceki görünüme bakılırsa Rus ateşi, barış umudunu boğmaya devam ediyor. Savaş bitene kadar Rusya'ya ambargo kalkmayacak. Ukraynalılar saf insanlar değil. Güveneceğimiz tek şey somut adımlar olacak.

Batı'ya diplomasi ve demokrasi dersi! İstanbul'daki müzakereler Dünya gündeminde...

RUSYA, BİZİ İLK KEZ ÜLTİMATOM VERMEDEN İSTANBUL'DA DİNLEDİ

BBC'YE KONUŞAN UKRAYNA BAŞKANLIK OFİSİNDEN İHOR ZHOVKVA: İstanbul'daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafı Ukrayna'nın tutumunu dinledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler kesinlikle ilerledi.
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