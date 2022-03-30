TOKİ Ağrı Merkez Yolugüzel Kura Sonuçları Açıklandı Mı? TOKİ Ağrı Merkez Yolugüzel Kura Sonuçları İsim Listesi

TOKİ Ağrı Merkez Yolugüzel kura sonuçları birçok vatandaş tarafından merak ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ Ağrı Merkez Yolugüzel kura sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, TOKİ Ağrı Merkez Yolugüzel kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ağrı Merkez Yolugüzel kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Ağrı Merkez Yolugüzel kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

TOKİ Ağrı Merkez Yolugüzel Kura Sonuçları Açıklandı Mı?



TOKİ Ağrı Merkez Yolugüzel kura sonuçları birçok vatandaş tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları eyr alıyor. Ev alma hayali kuran birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı.için haberimizin detaylarını inceleyebilrisiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ Ağrı Merkez Yolugüzel kura sonuçları açıklandı mı sorusu yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ağrı Merkez Yolugüzel mahallesinde yapılan 300 konuttan geriye 97 konut kalmıştı. Bu nedenle geri kalan konutlar için kura çekilişinin 30 Mart tarihinde yapılacağı aktarıldı. Bugün sabah saatlerinde yapılan kuranın ardından ev almaya hak kazanan isimler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 41 tane 2+1 ve 56 tane 3+1 için kura çekilişi yaptı. Kura sonuçları TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura sonuçları isim listesi şu şekilde;81 SF-1-3 2.KAT 9 3+1 32217158 DOĞUKAN BUDAK 811466 1 ASİL DİĞER 2625*******86 SF-1-10 ZEMİN 1 3+1 32217071 SOHBET ADIGÜZEL 934206 2 ASİL DİĞER 1957*******145 SF-1-9 2.KAT 10 3+1 32217049 BAYRAM ERGÜL 855762 3 ASİL DİĞER 1800*******88 SF-1-2 2.KAT 11 3+1 32217142 MURAT ÇEÇEN 1112213 4 ASİL DİĞER 1651*******155 SF-1-7 ZEMİN 2 3+1 32217025 AYŞE TAŞDEMİR 1012409 5 ASİL DİĞER 2176*******146 SF-1-2 1.KAT 4 3+1 32217147 KUTBETTİN ÖNER 1084660 6 ASİL DİĞER 4378*******122 SF-1-7 ZEMİN 3 3+1 32217024 AYGÜN SAÇAK 1089819 7 ASİL DİĞER 2262*******45 SF-1-10 1.KAT 5 3+1 32217067 BEKİR ÖZDEMİR 1179228 8 ASİL EMEKLİ 1216*******3 SF-1-5 3.KAT 16 3+1 32217188 YILDIZ NAGAŞ 1295674 9 ASİL ENGELLİ 2733*******160 SF-1-5 3.KAT 13 3+1 32217186 EMRAH GÖKSUGÜZEL 862282 10 ASİL DİĞER 1541*******137 SF-1-12 2.KAT 12 3+1 32217090 ŞERİFE BAVLİ 1049055 11 ASİL DİĞER 1822*******22 SF-1-13 2.KAT 12 3+1 32217113 MECİT KARASU 1249519 12 ASİL EMEKLİ 1205*******71 SF-1-2 ZEMİN 2 3+1 32217151 MUHAMMED ENİS GÖKÇE 963691 13 ASİL DİĞER 1284*******34 SF-1-11 3.KAT 15 3+1 32217075 YILMAZ SARISU 1267857 14 ASİL EMEKLİ 1004*******25 SF-1-10 3.KAT 15 3+1 32217059 İBRAHİM ARAS 1230082 15 ASİL EMEKLİ 1990*******153 SF-1-3 ZEMİN 2 3+1 32217167 DOĞAN KARASU 936929 16 ASİL DİĞER 2271*******173 SF-1-9 1.KAT 5 3+1 32217054 MEMET HATİP YAŞAR 1148305 17 ASİL DİĞER 1314*******131 SF-1-12 ZEMİN 2 3+1 32217098 KENAN ATABEY 1028202 18 ASİL DİĞER 1605*******172 SF-1-11 2.KAT 9 3+1 32217081 HALİT ALDEMİR 1104092 19 ASİL DİĞER 1909*******128 SF-1-1 1.KAT 5 3+1 32217132 ŞEYDANUR AKDAĞ 1151608 20 ASİL DİĞER 1554*******İsim listesinin devamını TOKİ’nin resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.