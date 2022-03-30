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Ramazan’ın Vazgeçilmezi Kadayıf Dolması! Kadayıf Dolması Nasıl Yapılır?

Ramazana az bir süre kala birçok kişi kadayıf dolması hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kadayıf dolması nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, kadayıf dolması nasıl yapılır? Kadayıf dolması tarifi nedir? Evde kolay kadayıf dolması nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 30.03.2022 - 16:14 Güncelleme: 30.03.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Ramazan’ın Vazgeçilmezi Kadayıf Dolması! Kadayıf Dolması Nasıl Yapılır?
Kadayıf dolması tarifi Ramazan ayına hazırlık yapan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kadayıf dolması nasıl yapılır ve evde kolay kadayıf dolması tarifi nedir soruları oldu. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan bu tatlı birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Çıtır çıtır bir lezzete sahip olan kadayıf dolmasını siz de evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Oldukça merak edilen kadayıf dolması nasıl yapılır ve evde kolay kadayıf dolması tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Ramazan’ın Vazgeçilmezi Kadayıf Dolması! Kadayıf Dolması Nasıl Yapılır?

Kadayıf Dolması İçin Gerekli Malzemeler


Kadayıf dolması için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan ayında misafirlerine eşsiz bir lezzet sunmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kadayıf dolması nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Kadayıf dolması tarifi için dikkat etmeniz gereken bir nokta da malzemelerin kalitesi ve tazeliğidir. Bu özellikte ürünler seçerek çok daha lezzetli bir tatlı ortaya çıkarabilirsiniz. İşte kadayıf dolması için gerekli malzemeler;


300 gram taze tel kadayıf
1 su bardağı kırılmış ceviz

Bulamak için:

3 adet yumurta
yarım su bardağı süt
yarım paket vanilya

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su
3-4 damla limon suyu


Ramazan’ın Vazgeçilmezi Kadayıf Dolması! Kadayıf Dolması Nasıl Yapılır?

Kadayıf Dolması Nasıl Yapılır?


Kadayıf dolması hakkında en sık aratılan sorulardan biri de kadayıf dolması nasıl yapılır sorusu yer aldı. Ramazan ayında şerbetli tatlılar birçok kişinin tercih ettiği tarifler arasında yer alıyor. Bu tariflerin arasında en çok ilgi göreni ise kadayıf dolması oldu. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler kadayıf dolması nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başladı. Kadayıf dolması tarifi için ilk olarak şerbeti hazırlayarak başlayın. Su ve şekeri bir tencereye alın ve yaklaşık 20 dakika boyunca kaynatın. Ocaktan alırken içine 4-5 damla limon suyu damlatın. Şerbetin soğuk olması gerektiği için önceden yapıp buzdolabına koyabilirsiniz. Ardından kadayıfı elinizle havalandırın. Avuç içi kadar alarak tezgahın üzerinde açın. Bir tarafında kırılmış ceviz içinden koyun. Sıkı bir şekilde kenarlarından toplayarak sarın. Bir kabın içine yumurta, süt ve vanilyayı ekleyerek iyice çırpın. Kadayıflarınızı hazırladığınız bu karışımın içine iyice batırın ve her yerinin ıslanmasını sağlayın. Fazla hamurları elinizle sıkarak düzeltebilirsiniz. Yumurtayı elinizle sıktıktan sonra tencerenin içine sıvı yağ koyun ve kızmasını bekleyin. Kadayıf dolmasını bu yağın içine atarak güzelce kızarmasını sağlayın. Tencereden aldıktan hemen sonra soğuk şerbetin içerisine atın. 4-5 dakika kadar şerbetin içinde bekletin. Ardından servis tabağına alarak afiyetle kadayıf dolmanızı tüketebilirsiniz.

Kadayıf dolması nasıl yapılır ve evde kolay kadayıf dolması tarifi nedir sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konuda en güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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