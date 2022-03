Fırsatçılar KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdi!

Hükümetin her KDV indirimi hamlesinde olduğu gibi fırsatçılar yine boy gösterdi. Önceki gün temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşürüleceğinin açıklanmasının ardından bazı market ve markalar fiyatları yükseltti.KDV indiriminin yürürlüğe gireceği 1 Nisan'dan önce sabundan deterjana, şampuandan peçete ve tuvalet kağıdına kadar hemen hemen her ürünün fiyatı arttı. SABAH, online satış platformları, markalar ve marketlerin fiyatlarını karşılaştırmalı olarak analiz ederek, fiyat hareketlerini haftalık, aylık ve yıllık olarak veren bir web sitesinde fiyatları inceledi.BİR GÜNDE FİYAT ARTTIDeterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den 8'e indiren karar yürürlüğe girmeden, dün birçok üründe fiyat artışı yapıldı. Bebek bezinden kadın pedine, şampuandan sabuna, tuvalet kağıdından deterjana farklı markalardaki bazı ürünlerin fiyatlarının bir günde yüzde 10 ila 50 arasında arttı.MİNİMUM YÜZDE 101 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek olan KDV kararı öncesi incelediğimiz ürünlerin birçoğunda özellikle son iki-üç gün içinde fiyatlar tırmanmış durumda… Örneğin 27 Mart'ta 11.75 TL'den satılan kadın pedi dün 12.75 liraya yükseldi. 2.5 kg'lık sıvı bulaşık deterjanı 27 Mart'ta 25 TL'den satılırken dün itibarıyla fiyat 39.90 TL'ye çıktı.21'li 6 paket bebek bezi 26 Mart'ta 219.9 liradan satılırken bu ürün dün itibarıyla 289 TL'den satışa konuldu. 3 katlı 32'li tuvalet kağıdı 26 Mart'ta 109.80 TL'den satılırken aynı ürünün fiyatı 28 Mart'ta 118.80 liraya çıktı. Yine farklı bir markanın 3 katlı 32'li tuvalet kağıdı 28 Mart'ta 94.95 TL'den satılırken dün bu ürünün fiyatı 97.90 liraya yükseldi. 28 Mart'ta 73.15 lira olan 12'li tuvalet kağıdı 29 Mart'ta 79.90 TL'ye çıktı.İKİYE KATLADILAR!Bazı ürünlerde ise fiyatlar ikiye hatta üçe katladı. Örneğin, 400 ml'lik bir şampuan 27 Mart'ta 17.10 TL iken, iki kattan fazla artarak 29 Mart'ta 46.23 liraya yükseldi. 5 litrelik bir çamaşır suyu 25 Mart'ta 28.59 TL'den satılırken, bunun fiyatı 27 Mart'ta 59 TL'ye, 29 Mart'ta ise 77.89 TL'ye çıktı. 200 gram 4'lü sabunu 26 Mart'ta 28.50 liradan satılırken, ürünün fiyatı 27 Mart'ta 46.90 TL'ye, 29 Mart'ta ise 53.25 TL'ye yükseldi.GIDADA DA YAPMIŞLARDITemel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirileceği açıklandıktan sonra da fırsatçılar ortaya çıkmıştı. İndirim öncesinde fiyatlar artırılmış, KDV indirimleri artan fiyatlar üzerinden yapılmıştı.VATANDAŞLAR AFİŞE ETSİNTüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, KDV indirimi açıklanmasının ardından yapılan her türlü fiyat artışının kötü niyetli olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu vurguncu zihni hem bakanlığa şikâyet etmeli hem de sosyal medyada afişe etmeli" dedi.Stokçuluk yapanlara karşılık cezaların arttığını hatırlatan Ağaoğlu, "Ancak hâlâ yeterli değil. Hapis cezası asla paraya çevrilmemeli. Bu konuda düzenleme şart. Ayrıca mağaza kapatma cezası gelmeli. Ve bu mağazanın neden kapatıldığı da afişe edilmeli" ifadelerini kullandı.