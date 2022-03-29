Bakan Özer Duyurdu! LGS Başvuru Tarihi Ne Zaman?
LGS başvuru tarihleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında LGS başvuru tarihi ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, LGS başvuru tarihi ne zaman? LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler...
LGS başvuru tarihlerinin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklanmasının ardından birçok aday konuyla ilgili detaylarını inceleyemeye başladı. Birçok öğrenci LGS sınavı hakkında detayları merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında LGS başvuru tarihi ne zaman ve LGS başvurusu nasıl yapılır soruları yer aldı. Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirme amacıyla yapılan sınav hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. LGS başvuru tarihi ne zaman ve LGS başvurusu nasıl yapılır sorularına cevap vermek için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
LGS Başvuru Tarihi Ne Zaman?
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleşmek isteyen birçok öğrenci konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında LGS başvuru tarihi ne zaman ve LGS başvuruları ne zaman başlayacak soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyordu. Bugün itibariyle açıklamalarda bulunan Bakan Özer konuyla ilgili olarak "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek." açıklamalarında bulundu. Sınavda herhangi bir değişikliğin yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Bu nedenle Bakan Özer sınavda değişiklik yapılmadığını belirterek "Bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nu bu yıl ilk defagörme yetersizliği olan öğrenciler için 'sesli betimleme' ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise 'işaret dili' ile düzenleyerek erişime sunduk." ifadelerini kullandı.
LGS Başvurusu Nasıl Yapılacak?
LGS başvurusu hakkında da detaylar merak edildi. Öğrenciler LGS başvurusu nasıl yapılacak sorusuna cevap aramaya başladı. Resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören öğrenciler Merkezi Sınav başvurusu bakanlık tarafından gerçekleştirilecek. Başvuruların yapılmasına rağmen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun da bulunmadığı belirtilenler arasında eyr alıyor.
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