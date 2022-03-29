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Akılalmaz olay! Süpermarkete uçak düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Meksika’nın Temixco kentinde çift motorlu bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Temixco kentinde yerel saatle 13.00 sularında çift motorlu Beechraft King Air 90 tipi bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü. Düşen uçağın enkazı, tek katlı bir yapı olan süpermarketin duvarını yıkarak içeri kadar girdi.

Ekleme: 29.03.2022 - 09:26 Güncelleme: 29.03.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Akılalmaz olay! Süpermarkete uçak düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!Meksika'nın Morelos eyaletindeki yer alan Temixco kentinde yerel saatle 13.00 sularında çift motorlu Beechraft King Air 90 tipi bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü.

Düşen uçağın enkazı, tek katlı bir yapı olan süpermarketin duvarını yıkarak içeri kadar girdi. Morelos Sivil Savunma yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.

Akılalmaz olay! Süpermarkete uçak düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yetkililer, 1'i uçakta yolculuk eden diğer 4'ü ise süpermarketin müşterisi olan toplam 5 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin, uçağın pilotu 47 yaşındaki Mauricio, 34 yaşındaki yardımcı pilot Paulina ve 46 yaşındaki yolcu Alejandra olduğu aktarıldı.

Akılalmaz olay! Süpermarkete uçak düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Uçağın düşmeden yaklaşık 1 saat önce Meksika'nın Guerrero eyaletinin Acapulco kentindeki havaalanından kalktığı ifade edildi.

Akılalmaz olay! Süpermarkete uçak düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Morelos Başsavcılığı ise olayla ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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