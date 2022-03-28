Putin'in 'keskin gözü' Ukrayna güçleri tarafından yakalandı!
2014'ten beri ayrılıkçı Donesk bölgesinin güçleriyle birlikte Kiev hükümetine karşı savaşan 'Bagira' kod adlı Irina Starikova isimli keskin nişancının, Ukrayna güçleri tarafından sağ olarak yakalandığı açıklandı. Tek başına en az 40 kişiyi öldürdüğü bilinen Rus keskin nişancının yaralandıktan sonra kendi birliği tarafından savaş alanına terk edildiği öne sürüldü.
Ukrayna silahlı kuvvetleri, gerçek adı Irina Starikova olan ancak Bagira olarak tanınan kadın sniperın yakalandığını açıkladı.
SİLAH ARKADAŞLARI TERK ETTİ
Starikova'nın Ukrayna birlikleriyle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra silah arkadaşları tarafından ölüme terk edildiğini söylediği iddia edildi.
Starikova'nın yakalanması, King's College London Savaş Araştırmaları Bölümü'nde araştırmacı olan Giorgi Revishvili tarafından da doğrulandı.
SİVİLLER DAHİL 40 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Revishvili, keskin nişancı kadının, 'siviller de dahil olmak üzere 40 Ukraynalıyı öldürmekten' sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi.
AYRILIKÇILARLA BİRLİKTE SAVAŞIYORDU
Starikova, 2014'ten beri Kiev'de hükümetle savaşan doğu Ukrayna'nın ayrılıkçı Donetsk bölgesinin güçleriyle birlikte görev yaptı.
2014'TEN BERİ ARANIYOR
Haberlere göre Starikova Sırbistan asıllı ve 2014'ten beri Ukraynalılar tarafından aranıyor.
Starikova'nın 11. İhtisas Özel Harekat Tümeni'nde keskin nişancı olduğu iddia edildi.
Starikova'nın geçmişi, uyuşturucu kaçakçılığından sabıkası olan Daniela Lazovic adında eski bir hentbol oyuncusu olduğunu iddia eden haberlerle dolu.
Hatta bazı haberlerde, keskin nişancının hayatının bir döneminde rahibe olduğu bile ileri sürülüyor.
SİLAH ARKADAŞLARI TERK ETTİ
Starikova'nın Ukrayna birlikleriyle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra silah arkadaşları tarafından ölüme terk edildiğini söylediği iddia edildi.
Starikova'nın yakalanması, King's College London Savaş Araştırmaları Bölümü'nde araştırmacı olan Giorgi Revishvili tarafından da doğrulandı.
SİVİLLER DAHİL 40 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Revishvili, keskin nişancı kadının, 'siviller de dahil olmak üzere 40 Ukraynalıyı öldürmekten' sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi.
AYRILIKÇILARLA BİRLİKTE SAVAŞIYORDU
Starikova, 2014'ten beri Kiev'de hükümetle savaşan doğu Ukrayna'nın ayrılıkçı Donetsk bölgesinin güçleriyle birlikte görev yaptı.
2014'TEN BERİ ARANIYOR
Haberlere göre Starikova Sırbistan asıllı ve 2014'ten beri Ukraynalılar tarafından aranıyor.
Starikova'nın 11. İhtisas Özel Harekat Tümeni'nde keskin nişancı olduğu iddia edildi.
Starikova'nın geçmişi, uyuşturucu kaçakçılığından sabıkası olan Daniela Lazovic adında eski bir hentbol oyuncusu olduğunu iddia eden haberlerle dolu.
Hatta bazı haberlerde, keskin nişancının hayatının bir döneminde rahibe olduğu bile ileri sürülüyor.