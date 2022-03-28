Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan birçok alanda yeni KDV indirimlerini canlı yayında duyurdu. Başkan Erdoğan, temizlik, temel ihtiyaç maddeleri ve konut alanlarındaki KDV kararları detaylarını açıkladı.Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan KDV indirimi kararlarını şu şekilde açıkladı:TEMEL İHTİYAÇ VE YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV YÜZDE 8!Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.KONUTTA KADEMELİ KDV UYGULAMASISatın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır.Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktırArsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz.Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dirOto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruzİHRACATÇILAR İÇİN YENİ DÜZENLEMEBir diğer düzenleme ihracatçılarımıza yöneliktir. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır.Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyor, turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz.Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV'yi yüzde 1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi de yüzde 8'e indiriyoruz.İŞTE YENİ KDV İNDİRİMİNİN DETAYLARIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığınca bir süredir çalışmaları süren KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamalarını açıklarken, söz konusu çalışmalar çerçevesinde tuvalet kağıdı, bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi temel ihtiyaç ürünlerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar bir çok ürünün KDV oranında değişikliğe gidilecek.AA muhabirinin söz konusu çalışmanın detaylarına ilişkin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 184den yüzde 8'e indirilecek.Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak.KONUTTA KDV SADELEŞTİRMESİKonut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak.Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi.Ancak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak. Böylece 6306 sayılı Kanun kapsamında dönüşüme tabi tutulan konutlardan 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1 KDV uygulaması devam edecek.Diğer taraftan Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış konut inşaatları için ise eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.Bir diğer konu ise inşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.SERTİFİKALI TOHUM VE FİDANLARIN TAMAMI YÜZDE 1 KDV'YE TABİ TUTULACAKAyrıca, tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için hem ithalat hem de imalatçının yurt içi teslimi için güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla uyum sağlanacak. Böylece sınırlı sayıdaki tıbbi cihazlar için uygulanan indirimli KDV oranı, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat hükümlerine tabi tüm tıbbi cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indirilecek, böylece sayma usulüyle sadece belli başlı tohumlar ve fidanlar değil, Bakanlıkça sertifikalandırılan tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esas alınacak.Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırmada ve temizlemede kullanılan bir takım makinalar da dahil edilecek.YATLARIN, KOTRALARIN KDV'Sİ YÜZDE 18'E YÜKSELTİLECEKİkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden yetkili oto galericilerin kullanılmış araç teslimlerinde özel matrah uyguladıkları, bir diğer ifadeyle alım ve satım bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplamaları gereken KDV oranı yüzde 18 olacak.Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı da yüzde 18 olarak uygulanacak.GIDADA VE TARIMSAL SULAMADA ELEKTRİĞİN KDV ORANLARINDA DA İNDİRİME GİDİLMİŞTİErdoğan daha önceki açıklamalarında da KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indireceklerini açıklamış Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 14 Şubat Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girmişti.Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararıyla meskenler ile tarımsal sulamada elektriğin KDV'si de yüzde 8'e düşürülmüştü.