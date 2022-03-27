Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan S.Ç, S.E ve M.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Güvenlik güçleri 4 gün önce merkeze bağlı Üyüklütatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ç, S.E. ve M.E'yi yakalayarak gözaltına almıştı.